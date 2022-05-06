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ЦАМТО

Сергей Лавров заявил об укреплении ВТС со странами Центральной Азии

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

ЦАМТО, 5 мая. Москва укрепляет сотрудничество в области безопасности со странами Центральной Азии, развивается и военно-техническое сотрудничество, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Укрепляется сотрудничество в области безопасности. На регулярной основе проводятся консультации по вопросам противодействия международному терроризму, осуществляются соответствующие двусторонние проекты, оказывается содействие в подготовке профессиональных кадров. Активно развивается военное и военно-техническое сотрудничество", – цитирует "РИА Новости" фрагмент статьи министра по случаю 30-летия установления дипотношений с государствами Центральной Азии, опубликованной в "Российской газете".

По его словам, реализуются среднесрочные и долгосрочные программы по оказанию военно-технической помощи, направленной на модернизацию вооруженных сил Киргизии и Таджикистана.

"Особо отмечу совместную работу по линии антитеррористических и антинаркотических структур СНГ, ОДКБ и ШОС. Эффективные действия миротворческих сил ОДКБ в январе 2022 г. по оказанию содействия Казахстану в стабилизации внутриполитической обстановки после поддержанных извне массовых беспорядков стали наглядным свидетельством зрелости и высокой надежности этой Организации. Во многом это позволило купировать угрозы и для безопасности всего центральноазиатского региона", – заявил С.Лавров.

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Страны
Казахстан
Киргизия
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Таджикистан
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ОДКБ
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
ШОС
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