"Адмирал Кузнецов" встанет в док для ремонта в течение мая

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" встанет в док для ремонта в мае нынешнего года. На мурманском 35-м судоремонтном заводе - филиале Центра судоремонта "Звездочка" уже готовятся к приему корабля.

Об этом ТАСС сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе. Специалисты предприятия к назначенному времени заполнят док водой. Потом они снимут перемычки, заведут "Адмирала Кузнецова" в док и снова восстановят перемычки. И уже после этого произойдет откачка воды. Ранее предполагалось, что на все эти операции уйдет до шести недель. "РГ" писала о том, что крейсер планируют перевести в док.

Как сообщалось ранее, завод "Севмаш" в 2022 году построит батопорт в рамках технического перевооружения сухого дока на мурманском 35-м заводе. Этот батопорт заменит в доке временную перемычку.

"Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" - единственный в ВМФ России тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5. Флагман ВМФ РФ и Северного флота. Введен в эксплуатацию 20 января 1991 года. В ходе ремонта и модернизации на нем заменят авионику, летную палубу с трамплином, энергетическое оборудование, силовую установку. Получит корабль и новое вооружение.

Светлана Цыганкова