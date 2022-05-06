19FortyFive: Су-27 оказался еще лучше, чем его задумали

Созданный для противодействия американскому F-15 Eagle, российский тяжелый истребитель Су-27 на этом не остановился и продемонстрировал значительный потенциал роста, став платформой для создания новых самолетов и одним из главных экспортных активов, пишет 19fortyfive.

Работа над проектом Т-10 началась в 1969 году. Перед конструкторами стояла задача создать маневренный истребитель с совершенными средствами обнаружения целей и большой дальностью их поражения. Для улучшения маневренности в самолете впервые применили электродистанционную систему управления. Работа шла медленно и прототип поднялся в воздух только в 1977 году. Однако первый Т-10 обладал несколькими серьезными недостатками, потребовалась радикальная переработка проекта и в 1981 году появился Т-10С-1, превратившийся затем в Су-27.

Год спустя началось серийное производство истребителя, получившего в НАТО имя Flanker. В 1984-м появилась учебно-боевая спарка Су-27УБ, К концу холодной войны в составе ВВС ССР имелось более 400 самолетов обоих типов. Flanker оставался основным российским истребителем до начала 2000-х годов. Многие самолеты прошли модернизацию до уровня Су-27СМ, получив новую авионику. Одновременно начался выпуск самолета на экспорт. Первый вариант был сделан для Китая - с улучшенными возможностями работы по наземным целям. Пекин купил лицензию и начал выпуск собственного J-11.

Следующую лицензию купила Индия - на Су-30МК, где возможности работы по наземным и морским целям еще возросли. В России тем временем дорабатывали свой Су-30СМ и готовили к выпуску вершину небесной пищевой цепочки, совершенный Су-35. В его тени потерялся Су-33, палубный вариант Flanker. Он появился в неудачный момент, когда средств на массовое производство не было, и был выпущен в количестве 24 самолетов. От базовой версии Су-33 отличается посадочным крюком, усиленным шасси, складными крыльями и хвостовым оперением. Используется самолет в составе авиагруппы крейсера "Адмирал Кузнецов".

Антон Валагин