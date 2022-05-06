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Газета.ru

Погибли российские военные. Как американская разведка помогает Украине

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Источник изображения: Rodrigo Abd/AP

NYT: ЦРУ тайно передали Украине разведданные о российских военных

The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц утверждает, что Вашингтон якобы предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров. Их число не называется. По информации издания, США сфокусировали усилия на передаче сведений о местонахождении мобильного штаба российской армии.

Соединенные Штаты предоставили Украине разведданные, которые якобы привели к гибели российских офицеров. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

Издание ссылается на высокопоставленных чиновников вашингтонской администрации, не раскрывая их имен.

В то же время утверждается, что США выступают против передачи Украине данных о "наиболее высокопоставленных" членах российского военного руководства.

По сведениям The New York Times, Вашингтон тайно передает Киеву информацию о событиях на поле боя якобы "в режиме реального времени". Эти данные содержат детали перемещений российских войск после объявления второй фазы российской спецоперации на Украине, утверждает газета.

"США сфокусировали усилия на передаче данных о местонахождении и других подробностях, касающихся мобильного штаба российской армии, который часто перемещается.

Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры", - говорится в публикации.

Источники издания, однако, отказались назвать точное число погибших командиров ВС РФ.

При этом в материале уточняется, что не все из ударов ВСУ по позициям российской армии были осуществлены при поддержке США.

"Чиновники отмечают, что США не позволяют предоставлять Киеву данные о наиболее высокопоставленных членах военного руководства РФ", - отмечается в статье.

Снятие ограничений

Американское разведывательное сообщество в конце апреля частично сняло ограничения для передачи разведданных Украине. Это решение было принято после того, как член комитета по разведке палаты представителей Конгресса направил президенту США Джо Байдену послание с соответствующим призывом.

Как передавал Bloomberg, использование американских разведданных позволит Украине «защищать и потенциально возвращать территории».

Ранее глава управления военной разведки Пентагона Скотт Беррье заявлял о «революционных возможностях» разведки США. В свою очередь, глава агентства нацбезопасности Пол Накасоне отмечал, что Соединенные Штаты активно делятся разведывательной информацией с Украиной, в первую очередь - по действиям Вооруженных сил России.

24 февраля Москва начала специальную военную операцию на Украине. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.


Григорий Плакучев

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