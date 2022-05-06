Многочисленные трофеи производства стран НАТО достались спецназу

Под городом Красный Лиман, где развивается наступление группировки российских войск с обозначение "О", спецназом захвачено вооружение и снаряжение производства Украины и стран НАТО.

Трофеями российских солдат стали украинский станковый противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П", французский ПТУР Milan, американский переносной зенитный ракетный комплекс FIM-92 Stinger, шведские одноразовые гранатометы At-4 и британский ПТРК NLAW.

Большинство захваченных образцов разработано в 60-70-х годах прошлого века. Самым современным является переносной шведско-британский комплекс NLAW. Аббревиатура расшифровывается, как Next Generation Light Anti-tank Weapon - "легкое противотанковое оружие следующего поколения".

ПТРК принят на вооружение армией Великобритании в 2009 году. Вес комплекса 12,5 килограммов, длина - около одного метра, калибр - 150 мм. Дальность стрельбы 20 - 600 метров.

Роман Мерзляков Николай Грищенко