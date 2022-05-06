Nexter поставит ВС Сенегала 105-мм гаубицы LG1

ЦАМТО, 5 мая. Французская компания Nexter объявила о вступлении в силу контракта на поставку Вооруженным силам Сенегала восьми 105-мм легких буксируемых гаубиц LG1.

LG1 – это 105-мм буксируемая гаубица, отличающаяся легким весом (1650 кг). Она может перевозиться различными транспортными средствами, включая самолеты, вертолеты и даже десантироваться с парашютом, что делает ее эффективным решением для оснащения войск, действующих в экстремальных климатических условиях и на труднопроходимой местности.

Nexter не раскрыла сроки и стоимость поставки, однако, по оценке Shephard Defense Insight, стоимость одной гаубицы LG1 составляет 2,08 млн. долл. Это означает, что стоимость закупки Сенегала превышает 16,6 млн. долл.

Как отмечается, ВС Сенегала выбрали орудие LG1, поскольку оно соответствует требованиям для применения на современном ТВД: благодаря легкости и высокой скорострельности она может быть переведена в боеготовое положение менее чем за 30 сек. расчетом из 5 человек. Максимальная скорострельность орудия составляет 12 выстр./мин., максимальная дальность стрельбы боеприпасом увеличенной дальности Arrowtech ERG3 – 17 км. Заметность гаубицы при применении снижена за счет снижения высоты траектории при стрельбе на дальность до 11 км. Орудие также может вести стрельбу прямой наводкой на расстояние до 2 км.

LG1 уже состоят на вооружении ВС многих стран мира, включая Сингапур, Таиланд, Индонезию, Бельгию, Канаду, Колумбию и Малайзию.

Контракт с Вооруженными силами Сенегала является первой прямой продажей гаубиц компании Nexter в эту страну. Соглашение было подписано вскоре после того, как Nexter поставила шесть дистанционно управляемых модулей вооружения NARWHAL для трех патрульных катеров OPV-58S, заказанных ВМС Сенегала.