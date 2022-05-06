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ЦАМТО

Премьер Марк Рютте: Нидерланды рассматривают вопрос дополнительных поставок Украине тяжелых вооружений

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Марк Рютте
Марк Рютте.
Источник изображения: molva33.ru

ЦАМТО, 5 мая. Нидерланды рассматривают вопрос дополнительных поставок Украине тяжелых вооружений. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 4 мая премьер-министр страны Марк Рютте.

"Нидерланды оценивают, могут ли они присоединиться к Германии, Бельгии и Великобритании в вопросе поставок дополнительного тяжелого вооружения", – написал М.Рютте по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским в своем аккаунте в Twitter.

Ранее министр обороны королевства Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды будут поставлять Киеву тяжелую военную технику, начиная с бронетранспортеров. Позднее она также рассказала о планах Нидерландов в сотрудничестве с Германией поставлять Украине самоходные артиллерийские установки, отмечает агентство.

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Страны
Бельгия
Великобритания
Германия
Нидерланды
Украина
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