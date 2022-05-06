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ЦАМТО

На ледокол "Якутия" погрузили защитную оболочку реактора

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Ледокол проекта 22220 «Арктика»
Ледокол проекта 22220 «Арктика».
Источник изображения: ТАСС

ЦАМТО, 5 мая. Специалисты Балтийского завода (входит в состав ОСК) произвели уникальную погрузку блок-секции весом 220 т на борт атомного ледокола "Якутия" проекта 22220.

Защитная оболочка, состоящая из 8 секций общим весом в 220 т, была погружена на борт судна за 8 часов. Минимальный вес одной секции – 30 т, максимальный – 33 т. Параллельно производилась погрузка бортовой секции весом в 53 т. В связи со сложностью проводимых работ для успешного выполнения поставленной задачи потребовалось задействовать одновременно четыре крана.

Защитная оболочка реакторных отсеков является своего рода "саркофагом", обеспечивающим безопасность для обслуживающего персонала реактора во время его эксплуатации. В состав блок-секции входят различные материал – бетон, сталь и специальные защитные металлы, что значительно утяжеляет конструкцию и создает определенные трудности при погрузке.

Специалисты Балтийского завода, благодаря опыту, слаженной работе крановщиц и профессионализму стропальщиков сумели выполнить погрузку блок-секции согласно плану работ.

Универсальный атомный ледокол "Якутия" – четвертое судно проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу Госкорпорации "Росатом". Судно было заложено на стапеле завода 26 мая 2020 года.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в Арктике. Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
Росатом
Проекты
2020-й год
Арктика
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