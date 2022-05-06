Концерн ВКО "Алмаз-Антей" запускает производство аддитивного оборудования

ЦАМТО, 5 мая. В рамках диверсификации производства и увеличения доли продукции гражданского назначения АО "Обуховский завод", входящий в Концерн ВКО "Алмаз-Антей", приступает к изготовлению промышленного аддитивного оборудования.

На предприятии стартует производство "Песчаного 3D-принтера" и атомайзера – разработок, полностью состоящих из отечественных комплектующих.

"Песчаный 3D-принтер" будет работать на российском сырье и отечественном программном обеспечении, что позволит со временем полностью отказаться от иностранных аналогов.

Высокопроизводительная универсальная 3D-машина предназначена для создания песчаных форм и стержней для сложных отливок. Обуховский завод уже получил первый заказ на поставку и наладку "Песчаного 3D-принтера", изделие будет поставлено заказчику в конце 2022 года.

Атомайзер предназначен для изготовления порошков из различных металлов и сплавов. Получаемые порошки пригодны и для применения на импортном оборудовании, при этом они могут полностью заместить поставки импортных аналогов. Изделие создано при поддержке Фонда развития промышленности в рамках модернизации литейного производства.

Обуховский завод одновременно ведет подготовку к производству двух типов отечественных атомайзеров: первый тип – с вертикальным распылением расплава для опытного и мелкосерийного производства, второй – на основе плазменного узла атомизации для производства порошка из вторичного металлургического передела (проволоки). Опытные образцы продукции будут готовы в первом квартале 2023 года. В планах предприятия – расширение этого направления производства.

Стартом производства новых изделий Центр аддитивных технологий завода расширяет линейку выпускаемого аддитивного оборудования. На Обуховском заводе уже производится промышленная высокотемпературная аддитивная установка "Ларец", которая позволяет изготавливать изделия из конструкционных термопластичных материалов. Кроме того, предприятие производит линейку 3D-принтеров "Гелиос", предназначенных для сферы образования. Линейка этого оборудования насчитывает три модели аддитивных машин, оснащаемых одним или двумя экструдерами и комплектуемых камерами построения объемом от 18 до 36 литров. "Гелиос" – один из немногих отечественных 3D-принтеров в Реестре российской промышленной продукции.

В текущем году Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в честь своего юбилея провел конкурс, включавший в себя создание 3D-моделей с применением 3D-принтеров "Гелиос". Главной целью конкурса стало развитие и поддержка Концерном социально-значимых государственных проектов, в частности, национального проекта "Образование".

Начав развитие производства современного высокотехнологичного оборудования с базового школьного 3D принтера "Гелиос", Обуховский завод непрерывно расширяет производственно-технологические компетенции, необходимые для создания центра по изготовлению аддитивного оборудования. Помимо выпуска вышеупомянутых изделий, предприятие работает над созданием полностью отечественного "металлического" 3D-принтера и уже ввело в опытно-промышленную эксплуатацию атомайзер, изготовленный только из отечественных комплектующих.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, в состав которого входят свыше 60 высокотехнологичных предприятий. Общая численность работников холдинга составляет свыше 130 тыс. человек. Продукция Концерна поставляется более чем в 50 стран мира.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".