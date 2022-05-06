Германия готова передать Украине РЛС Cobra для поддержки СГ PzH-2000

ЦАМТО, 5 мая. Правительство Германии планирует передать Украине РЛС артиллерийской разведки Cobra для поддержки самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (PzH-2000).

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила 4 мая газета Welt.

По информации издания, Украина ранее запросила поставку 40 РЛС Cobra, однако из резервов бундесвера в настоящее время может быть поставлено от трех до пяти систем, стоимость каждой из которых составляет около 50 млн. евро. Речь при этом идет не о заказе Украины у немецкого производителя Hensoldt, а о запросе правительства Германии, пишет Welt. В компании пока не комментируют данную информацию.

Ранее газета Welt сообщила о том, что правительство Германии приняло решение передать Украине семь СГ PzH-2000 из запасов бундесвера.

Решение о поставках гаубиц было принято в Берлине "вопреки совету" военных, по информации которых в состоянии боевой готовности находятся лишь 40 из 119 гаубиц PzH-2000 из запасов бундесвера, отмечает "РИА Новости".