Российские ученые разработали "умный парашют" для десантирования грузов

ЦАМТО, 5 мая. Ученые НИУ МИЭТ усовершенствовали систему автоматизированного управления парашютными платформами для доставки грузов в труднодоступные районы.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на разработчиков, система управления на основе нового навигационного алгоритма сможет найти применение в исследовательских и спасательных операциях, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Разработка станет выгодной альтернативой зарубежным аналогам, рассказали в пресс-службе вуза.

Управляемая парашютно-грузовая система представляет собой устройство, которое помогает доставлять грузы в районы со сложным рельефом местности, где необходима точность посадки порядка 50-100 м. Подобное устройство должно иметь автоматическое управление как с применением навигационных спутниковых систем, так и с помощью пульта дистанционного управления.

Как сообщает "РИА Новости", летом 2021 года ученые Национального исследовательского университета "МИЭТ" провели летно-конструкторские испытания "умного парашюта" собственной разработки. Главным итогом испытаний стало успешное тестирование работы нового навигационного алгоритма.

Кроме того, был выявлен ряд проблем в работе вспомогательных систем. Недоработки были устранены по завершении испытаний. По словам разработчиков, усовершенствование конструкции и модернизация приложения для настройки системы с персонального компьютера позволили в разы снизить время на подготовку системы к десантированию.

"Главная особенность нашего устройства – использование отечественного модуля ГКВ-6, который позволяет найти навигационное решение по данным, полученным от спутниковых навигационных систем и инерциальных датчиков. Данный модуль является перспективной альтернативой зарубежным навигационным блокам, которые широко используются в сфере управления беспилотными техническими системами", – рассказал "РИА Новости" магистр Института нано- и микросистемной техники НИУ МИЭТ, сотрудник компании "Лаборатория Микроприборов" Павел Еркин.

Он сообщил, что для удобства настройки таких параметров системы, как координаты цели, длина строп парашюта, параметры регуляторов приводов, было разработано приложение, позволяющее регулировать эти параметры перед самим десантированием. Усовершенствованная модель оснащена новым блоком ручного управления, который может работать без потери сигнала на расстоянии до 10 км.

"Основой полученного технического решения стал навигационный алгоритм на базе расширенного фильтра Калмана. Он позволяет по данным акселерометров, датчиков угловой скорости, барометра и спутниковых навигационных систем находить решение, включающее координаты и ориентацию в пространстве в режиме реального времени. Таким образом запуск работы алгоритма может происходить непосредственно во время полета, после чего система переходит в режим наведения на цель", – пояснил аспирант Института нано- и микросистемной техники НИУ МИЭТ, сотрудник компании "Лаборатория Микроприборов" Александр Галкин.

В планах разработчиков – проведение повторных летно-конструкторских испытаний модернизированной системы. Одной из главных задач станет проработка алгоритма с учетом влияния ветра, например, настройка режима работы системы при десантировании против встречного ветра, отмечает "РИА Новости".