Украина запросила у США противокорабельные ракеты

ЦАМТО, 5 мая. Украина просит администрацию США предоставить ей противокорабельные ракеты, а также БЛА большой продолжительности полета и РСЗО.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил член палаты представителей США Джейсон Кроу, посетивший на прошлой неделе Киев в составе делегации конгресса.

Владимир Зеленский озвучил свою просьбу делегации, а она передала ее президенту США Джо Байдену, заявил Д.Кроу, отметив, что "ВСУ нужны противокорабельные ракеты наземного базирования".

Отмечается, что помимо этого Украина хочет получить беспилотники большой продолжительности полета, а также реактивные системы залпового огня HIMARS.

Ранее Д.Байден призвал конгресс как можно скорее утвердить выделение 33 млрд. долл. дополнительной помощи Украине, в том числе в военной сфере, напоминает "РИА Новости".