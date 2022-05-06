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ЦАМТО

Украина запросила у США противокорабельные ракеты

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

ЦАМТО, 5 мая. Украина просит администрацию США предоставить ей противокорабельные ракеты, а также БЛА большой продолжительности полета и РСЗО.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил член палаты представителей США Джейсон Кроу, посетивший на прошлой неделе Киев в составе делегации конгресса.

Владимир Зеленский озвучил свою просьбу делегации, а она передала ее президенту США Джо Байдену, заявил Д.Кроу, отметив, что "ВСУ нужны противокорабельные ракеты наземного базирования".

Отмечается, что помимо этого Украина хочет получить беспилотники большой продолжительности полета, а также реактивные системы залпового огня HIMARS.

Ранее Д.Байден призвал конгресс как можно скорее утвердить выделение 33 млрд. долл. дополнительной помощи Украине, в том числе в военной сфере, напоминает "РИА Новости".

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Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
Проекты
БПЛА
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