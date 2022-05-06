Минобороны показало кадры ночного рейда Ка-52 на украинский опорный пункт

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику в ходе ночного налета на украинский опорный пункт, соответствующие кадры опубликованы Минобороны РФ.

На видео - ночной вылет вертолетов на боевое задание, пуски управляемых и неуправляемых ракет, поражение украинской техники и укрепленных позиций, а также возвращение на аэродром. Экипажи боевых машин для работы в темное время суток применяют приборы ночного видения.

"Летчики армейской авиации нанесли удары управляемым ракетным вооружением по выявленному пункту управления и опорному пункту ВСУ. В результате боевого применения был уничтожен пункт управления подразделения украинских националистов и несколько единиц бронетехники на опорном пункте ВСУ", - пояснили в российском военном ведомстве.

В ходе специальной военной операции летчики армейской авиации также выполняют задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов, авиационной поддержке подразделений на земле.