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РИА Новости

Минобороны показало кадры ночного рейда Ка-52 на украинский опорный пункт

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Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику в ходе ночного налета на украинский опорный пункт, соответствующие кадры опубликованы Минобороны РФ.



На видео - ночной вылет вертолетов на боевое задание, пуски управляемых и неуправляемых ракет, поражение украинской техники и укрепленных позиций, а также возвращение на аэродром. Экипажи боевых машин для работы в темное время суток применяют приборы ночного видения.

"Летчики армейской авиации нанесли удары управляемым ракетным вооружением по выявленному пункту управления и опорному пункту ВСУ. В результате боевого применения был уничтожен пункт управления подразделения украинских националистов и несколько единиц бронетехники на опорном пункте ВСУ", - пояснили в российском военном ведомстве.

В ходе специальной военной операции летчики армейской авиации также выполняют задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов, авиационной поддержке подразделений на земле.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
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