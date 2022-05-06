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Военное обозрение

Пресса США: Американская разведка передаёт Киеву данные о месте нахождения российских офицеров на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Американское издание вышло с публикацией, в которой со ссылкой на должностных лиц говорится о передаче со стороны разведки США Киеву данных о точных местах нахождения российских офицеров, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции. Речь идёт о публикации в New York Times (NYT), где указано, что уже было передано несколько «пакетов разведданных», что привело к гибели на территории Украины российских офицеров, генералов.

Среди прочего американская разведка передаёт ГШ ВСУ информацию о перемещении российских войск, причём, как сообщается, делается это в режиме реального времени.

В статье говорится о том, что украинская сторона «использует и собственные разведывательные данные, которые часто сопоставляются с данными американской разведки для принятия тех или иных решений».

В том же издании особо подчёркивается, что при этом в Минобороны США выступают против того, чтобы передавать Киеву сведения о высшем генералитете ВС РФ и других силовых ведомств России, когда те прибывают «на территорию Украины».

В NYT при этом не сообщается о том, сколько конкретно российских офицеров погибло на Украине после передачи разведданных украинской стороне.

Нужно напомнить, что за несколько суток до начала российской специальной военной операции глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял о том, что «у украинской разведки нет данных о том, что Россия готовит наступление». По словам Зеленского, он своей разведке доверяет, потому что она как минимум «не хуже американской». Исходя из всей этой информации, можно говорить о том, что сегодня на Украине разведданные собираются в первую очередь американской стороной, которая продолжает утверждать, что она «не является стороной конфликта».

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Минoбороны РФ
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