Минобороны показало работу инженеров-авиаторов на полевом аэродроме

Минобороны РФ показало работу специалистов инженерно-авиационной службы (ИАС) и службы горюче-смазочных материалов (ГСМ) на полевом аэродроме. Военнослужащие ИАС и ГСМ обеспечивают выполнение задач в ходе спецоперации по защите населения Донбасса.

Минобороны РФ показало работу специалистов инженерно-авиационной службы (ИАС) и службы горюче-смазочных материалов (ГСМ) на полевом аэродроме. Военнослужащие ИАС и ГСМ обеспечивают выполнение задач в ходе спецоперации по защите населения Донбасса.

«Экипажи армейской авиации в ходе проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ,) доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации. Полеты проходят на предельно малых высотах», — рассказали в ведомстве.

Солдаты ИАС поддерживают российские вертолеты в готовом к применению состоянии. Службы ГСМ отвечают за своевременный подвоз, заготовку горюче-смазочных материалов и заправку вертолетов на аэродромах.

4 мая корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как российские вертолетчики на Ми-8 помогли колонне с гуманитарным грузом добраться до населенных пунктов, где поставку лекарств ждали мирные жители. На земле говорят, что такое сопровождение позволяет увереннее чувствовать себя в пути.

27 апреля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал отражение ракетных ударов российскими летчиками на самолетах Су-35. Для борьбы с ракетами противника используются в том числе удары по наземным позициям врага.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.