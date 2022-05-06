Доставленные на Украину польские T-72M1R лишились секретной электроники

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Польское командование решило не рисковать, и демонтировали секретное оборудование с отправленных на Украину модернизированных T-72M1R.

Как сообщает "РГ: русское оружие", Варшава передает войскам киевского режима около 230 танков Т-72, в том числе некоторое количество недавно прошедших апгрейд образцов.

Они оснащены тепловизионными прицелами с камерами 3-го поколения, которые значительно превосходят приборы разработки 70-х годов, требующих подсветки инфракрасными прожекторами, которые очень демаскируют технику.

На танки также смонтировали новые радиостанции натовского стандарта, оборудование спутниковой навигации и элементы автоматизированной системы, через которую осуществляется управление войсковыми подразделениями. По всей видимости, последнее, как раз, и является секретным оборудованием, которое решили не светить на Украине. Существует большой риск, что такие T-72M1R могут в исправном виде стать трофеями.

Интересно, что польские военные почему-то забыли установить на эти танки динамическую защиту, что делает их очень уязвимыми.