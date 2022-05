Британские обозреватели о российских танках в специальной военной операции на Украине

На веб-сайте британского Королевского объединённого института оборонных исследований Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, ранее Royal United Services Institution, - RUSI) 27 апреля 2022 года был опубликован небезынтересный материал Sam Cranny-Evans, Sidharth Kaushal "Technical Reflections on Russia’s Armoured Fighting Vehicles" ("Технические размышления о русских боевых бронированных машинах").

Модернизированный танк Т-72Б3 образца 2016 года (Т-72Б3М) из состава группировки Вооруженных Сил России на территории Украины, апрель 2022 года (с) ANNA-NEWS

Война на Украине не обнаруживает ничего принципиально нового в танках. Она лишь подтверждает старые уроки и отражает проблемы ведения военных действий с применением бронетанковой техники.

Одними из самых первых снимков, появившихся во время войны на Украине, помимо разрушений, вызванных ударами рускких ракет большой дальности, были снимки горящей русской бронетанковой техники. По мере развития конфликта появились снимки ряда наиболее совершенных танков в арсенале России: Т-80БВМ и Т-72Б3М. Изображения этих танков, от которых остались лишь обгоревшие корпуса и отброшенные в силу детонации боекомплекта в ближайший кювет башни, могут показаться шокирующими. Они создают впечатление, что Украина нашла антидот в борьбе с танковой напастью. Однако, если мы обратимся к конструкции русских основных танков - равно как и украинских, польских, китайских, индийских и многих других - эти снимки окажутся не столь уж шокирующими и не столь полезными в плане изучения русских танковых войск.

Хороший

Большинство русских танков имеют хорошую броневую защиту в лобовой проекции. Лобовая бронеплита, установленная под углом к нормали в передней части корпуса, называемая также верхней лобовой деталью (ВЛД), обычно является комбинацией стали высокой твердости и композитных материалов или таких материалов, как стеклотекстолит, которые, как известно, являются сложной преградой для такого оружия, как ручные противотанковые гранатометы семейства РПГ-7. Угол наклона брони - 68 градусов - увеличивает ее приведённую толщину до 547 мм для ряда самых ранних вариантов Т-72, а для машин позднего выпуска она может быть больше. Броневая защита башни на русских танках также относительно устойчива к воздействию средствами огневого поражения в лобовой проекции. "Щеки" (боковые проекции) литой башни - полые, что позволяет дополнительно устанавливать усовершенствованную броневую защиту, которая значительно повышает бронестойкость к целому ряду противотанковых средств.

Снаружи танков установлен комплекс динамической защиты (ДЗ). Его быстросъёмные элементы в виде установленных в боковых проекциях башни под острым углом друг другу контейнеров ДЗ; имеется также модуль ДЗ ВЛД. В сущности, ДЗ представляет собой металлический контейнер, внутри которого находятся две металлические пластины, между которыми под углом расположена вставка со взрывчатым веществом. При проникновении снаряда в контейнер ДЗ и соударении с расположенным между металлическими пластинами взрывчатым веществом, последнее детонирует, раздвигая пластины. Это дает ряд эффектов. Во-первых, это увеличивает объем материала, который должен преодолеть снаряд. В этом плане ключевым является угол наклона пластин, поскольку они удаляются от инициируемого взрывчатого вещества - одна в направлении защищаемой боевой машины, другая в направлении снаряда - под углом, что означает, что снаряд, скорее всего, будет вынужден преодолевать больший объем материала. Во-вторых, снаряд испытывает обжатие со стороны пластин, что может его дестабилизировать или фрагментировать; в последнем случае вторичные осколки будут лучше поглощаться пассивной броней танка.

Все это означает, что русские танки достаточно хорошо защищены в лобовой проекции. В условиях массированного применения при ведении боя на встречных курсах, для чего они и предназначены, особенно в обороне, где танки могут располагаться в окопах, они являются могущественными и высокоэффективными боевыми машинами, при условии надлежащей эксплуатации. Но и при ненадлежащей эксплуатации советские Т-72 хорошо себя зарекомендовали в ходе Ирано-иракской войны, и их конструкция стала экспортным бестселлером.

Кроме того, новейшие образцы русских танков, такие как Т-72Б3М, вооружены 125-мм гладкоствольной танковой пушкой 2А46М-5. Это орудие основано на возможностях 2A46, которой был вооружен оригинальный Т-72, и позволяет вести огонь усовершенствованными бронебойными подкалиберными оперенными снарядами с отделяющимся поддоном. Эти новые боеприпасы - основное средство поражения, используемое в дуэльной ситуации танк против танка - способны пробивать 500 мм катаной гомогенной брони на дальности 2 км (см. Jane’s Land Warfare Platforms: Armoured Fighting Vehicles 2020-2021). Усовершенствованные системы стабилизации и управления огнем также означают, что эти танки, по-видимому, более точны при стрельбе, чем их советские предшественники.

Плохой

При том что стабилизация основного вооружения была усовершенствована, а противооткатные устройства сбалансированы, чтобы уменьшить воздействие на машину во время стрельбы, большинству русских танков, похоже, не хватает того качества стабилизации основного вооружения, которое свойственно большинству западных танков. Это лучше всего характеризует видео немецкого Leopard 2, который идет по танкодрому с бокалом пива, установленным на дульном срезе его пушки. Подобная стабилизация позволяет большинству западных танков вести высокоточный огонь с ходу, передвигаясь на высокой скорости вне дорог по пересеченной местности. Это повышает живучесть танка, поскольку ему не нужно останавливаться, чтобы открыть огонь, и предоставляет экипажу тактические преимущества. Русские образцы танков в меньшей степени приспособлены для ведения огня с ходу, и имеется не так много свидетельств того, что они столь же могущественны, как западные образцы.

Второй составляющей проблемы является технический облик системы управления огнем русских танков. Прицельные устройства и баллистические вычислители, как правило, менее современны, чем их западные аналоги. Определенный прогресс был достигнут в связи с импортом (до 2014 года) тепловизоров от Thales и последующими усилиями по производству этих систем внутри страны, что дало большинству модернизированных русских танков возможность вести бой в ночное время, в условиях ограниченной видимости и задымленности. Меньше информации имеется о баллистическом вычислителе системы управления огнем, который отвечает за придание орудию необходимого угла возвышения и реагирование на вводимые экипажем данные стрельбы в обеспечение точного выстрела.

Танки русских конструкций также обладают весьма стесненным внутренним пространством. Немногие западные танкисты захотели бы управлять основным танком с экипажем из трех человек, что является стандартным для всех советских машин, начиная с Т-64. Выполнение простейших для экипажей танков задач, таких как замена и ремонт гусениц, заправка топливом и наблюдение за обстановкой, по-видимому, представляют бóльшую сложность для трех человек, нежели четырех. Однако стесненное внутреннее пространство и сокращенный до трех человек экипаж могут быть компенсированы отработанностью действий членов экипажа. И уже в силу большой продолжительности времени, в течение которого эти танки состоят на вооружении, вполне вероятно, что русские танкисты скорее примут во внимание эти их технические ограничения при проектировании боевых машин и выработке тактике их применения, нежели будут пытаться воспроизвести боевые возможности западных танков.

Злой

В конструкцию танков советской эпохи, начиная с Т-64 и далее в семействах машин типа Т-72, Т-80 и Т-90, пусть и с некоторыми незначительными отличиями, была введена автоматическая система управления боекомплектом, расположенный под башней танка. Он вмещает 22 выстрела раздельного (заряд и снаряд) заряжания. Система называется автоматом заряжания (АЗ) с вращающимся транспортером и служит для подачи выстрелов из корпуса [так в оригинальном тексте - bmpd] танка в казенную часть танковой пушки: сперва загружается снаряд, затем - заряд, после чего подается очередной выстрел в соответствии с запросом наводчика, что позволяет последнему вести огонь.

Использование вращающегося транспортера АЗ позволило советским конструкторам уменьшить высоту танков, равно как и численность экипажа, сократив ее с четырех человек, используемых в большинстве других проектов, до трех. Причины этого объективно обоснованы: меньший внутренний объем танка уменьшает площадь бронирования, что, в свою очередь, снижает массу. Меньшая высота дает меньшую площадь поражения огнем танков противника, а автоматическое заряжание позволяет танку вести огонь при движении по пересеченной местности практически с любой скоростью, хотя точность при этом страдает. Одновременно был принят ряд других конструктивных решений. Бóльшая часть брони танков советской эпохи расположена в передней части машины и служит для защиты башни и лобовой части корпуса. Большинству конструкций танков не хватает бронезащиты в боковых проекциях корпуса и башни - и советским образцам бронетанковой техники это свойственно большей степени, чем их западным аналогам.

Это представляет проблему для советских танков, поскольку вращающийся транспортер АЗ размещен в корпусе, который очень хорошо защищен со стороны ВЛД, но в меньшей степени - в бортовых проекциях. Если попавший в танк снаряд противника пробивает борт или крышу корпуса, он может попасть в укладку боекомплекта, что приведет к самовоспламенению зарядов. Именно в этом момент происходит возгорание метательных зарядов и взрывчатого вещества снарядов - возникает пожар, который быстро распространяется из-за отсутствия противопожарных перегородок между выстрелами в укладках. Если имеет место возгорание достаточного количества выстрелов и их детонация, это зачастую приводит к взрыву, в результате которого башня танка отбрасывается на значительное расстояние, а весь экипаж погибает.

Русские и украинцы попытались решить эти проблемы путем установки комплекта ДЗ. Последняя особенно эффективна против уходящих в историю противотанковых средств, подобных РПГ-7 и его аналогам, которые для поражения целей используют кумулятивные боевые части. Однако и у ДЗ есть свои ограничения, и они особенно заметны применительно к бортовым проекциям боевых бронированных машин: затруднительно установить контейнеры ДЗ в бортовых проекциях корпуса танка так, чтобы контейнеры располагались под углом. Поэтому на русских машинах контейнеры ДЗ установлены в одной плоскости с бортами корпуса. Они могут уменьшить поражающее действие снаряда, особенно если последний соударяется с ними под известным углом, но в меньшей степени, нежели при установке под углом самих контейнеров ДЗ.

Дополняет ДЗ стоящая за ней пассивная бронезащита, как то катаная гомогенная броня, которая в любом случае оказывает воздействие на снаряд; однако установить дополнительную пассивную бронезащиту в бортовых проекциях корпуса танка - достаточную, чтобы остановить противотанковую гранату от Panzerfaust 3 с пробиваемостью около 800 мм катаной гомогенной брони, защищенной ДЗ, -вряд ли представляется возможным. Тем не менее, ряд свидетельств из Грозного указывают на то, что танки типа Т-72 способны противостоять многочисленным попаданиям реактивных гранат ручных противотанковых гранатометов и управляемых ракет противотанковых ракетных комплексов без катастрофического взрыва. Отдельные сообщения с Украины подтверждают этот вывод.

Таким образом, катастрофические потери русских и украинских танков являются следствием целого ряда проблем: расположение боекомплекта выстрелов к танковым пушкам, что затрудняет броневую защиту в бортовых проекциях; отсутствие броневой перегородки, отделяющей экипаж от боеукладки; легкость, с которой большинство танков поражается в бортовых проекциях. Самое главное, что все эти проблемы были известны и ранее. Русские танкисты испытали их на себе в Чечне и Грузии. Войска западных государств могли наблюдать те же последствия при ведении военных действий против иракских войск в 1991 и 2003 годах. Фактически, почти каждый вооруженный конфликт, в котором участвовали танки советской эпохи, начиная с Т-64 и далее, показал уязвимость этих конструкций к поражению противотанковыми средствами в верхней и бортовых проекциях. Однако здесь важно отметить, что изображения конечного состояния уничтоженных танков могут противоречить характеру предшествующего боя - он зачастую бывает ожесточенным и скоротечным.

Что все это значит?

Первое, что следует отметить, это то факт, что всякая отдельно взятая конструкция танка представляет собой череду компромиссных решений. Коллектив разработчиков несет ответственность за сбалансированность подвижности, огневой мощи и броневой защиты в соответствии с потребностями заказчика. Из-за этого русские танки и их советские предшественники не имеют недостатков по определению: установка АЗ была осознанным решением, принятым с целью улчшения подвижности и обеспечения достаточной броневой защиты для выполнения задач по предназначению. У них есть определенные недостатки применительно к особенностям современной войны, но это можно отнести к любой конструкции, будь то масса, стоимость, огневая мощь или недостаточная броневая защита. Словом, идеального танка не существует.

Второе заключается в том, что настоящая статья не охватывает другие русские боевые бронированные машины, как то боевая машина пехоты БМП-3 и бронетранспортер БТР-82. Эти машины, как правило, имеют улучшенную броневую защиту в лобовой проекции и редко располагают усовершенствованной композитной броней своих западных аналогов, которая позволила бы им противостоять огню из крупнокалиберных пулеметов и пушек в бортовых проекциях. У них также часто отсутствует противоминная защита, что ставит их в невыгодное положение при использовании противником инженерных мин и самодельных взрывных устройств. Однако и к ним применимы те же оговорки, что и в случае основных танков: они предназначены для использования известным образом, что подчеркивает их сильные стороны - огневую мощь и подвижность.

Третье и последнее заключается в необходимости рассмотрения русской тактики, форм и способов ведения военных действий, которые, как правило, упирают на общевойсковой бой в расчете на использование боевых возможностей артиллерии, фронтовой и армейской авиации с целью нанесения сокрушительного удара по противнику. Принцип децентрализации (англ. mission command, нем. Auftragstaktik) в управлении войсками (силами) - делегирования полномочий и инициативы на низовые уровни управления - редко отрабатывается в ходе боевой подготовки российской армии. Это означает, что воинские формирования танковых войск при самостоятельных действиях, то бишь не будучи поддержаны другими родами войск (сил), по-видимому, выполняют те задачи, которым они не обучены. Важность этого фактора трудно переоценить; его неучёт прежде приводил аналитиков к ошибочной недооценке бронетехники русского производства. Например, неудачные действия иракских танков типа Т-72 русского производства в ходе операции "Буря в пустыне" (Operation Desert Storm) заставили многих аналитиков усомниться в их функциональности, по сравнению с основными танками стран Запада. Однако последующее моделирование сражения за 73 Easting [26 февраля 1991 года] с использованием системы JANUS Ливерморской лаборатории имени Эрнеста Лоуренса показало, что, когда действия экипажей иракских танков были смоделированы, как использующие эффективную тактику общевойскового боя, включая разведывательное обеспечение и поддержку пехоты, они уничтожили 50 единиц боевой техники американского 2-го бронекавалерийского полка (2nd Armoured Cavalry Regiment) - более 70% от его боевого состава в указанном сражении - при том что в целом иракцы потерпели поражение. И это несмотря на то, что моделирование предусматривало преимущества американских основных танков M1 Abrams в таких областях, как дальность стрельбы и использование тепловизионных прицелов, а также учитывало господство в воздухе американской авиации.

В целом, роусская бронетехника обладает относительно высокими возможностями; ей еще предстоит победить конструкторское наследие прошлого, подвергающее экипажи танков рискам. Однако изображения уничтоженных танков редко дают представление о том как, повлияли эти машины на ход и исход боя до того, как были уничтожены. Поэтому важно рассматривать русскую бронетехнику в контексте и понимать, что она, по-видимому, более эффективна на военно-техническом уровне, отличном от военных действий на Украине.

Модернизированный танк Т-80БВМ Вооруженных Сил России. Киевская область, 07.03.2022 (с) кадр из видео телеканала "Звезда"

Танки Т-80У из состава 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии в Харьковской области в ходе переброски на Изюмское направление, апрель 2022 года (с) кадр из видео Александра Коца @sashakots