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РИА Новости

Расширение НАТО негативно скажется на евробезопасности, заявил Гаврилов

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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вступление в НАТО пока еще нейтральных государств будет иметь негативные последствия для мира и стабильности в Европе, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Потенциальные новые члены альянса из числа пока ещё нейтральных государств также автоматически окажутся на натовской "передовой" и будут вынуждены "держать равнение", следуя блоковой дисциплине. Негативные последствия для мира и стабильности в Европе, да и для их собственной безопасности, будут очевидны", - сказал он, выступая на 1008-м пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности. Слова Гаврилова приводит сайт министерства иностранных дел РФ.

Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.

В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

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Страны
Россия
США
Украина
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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