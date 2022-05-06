Расширение НАТО негативно скажется на евробезопасности, заявил Гаврилов

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вступление в НАТО пока еще нейтральных государств будет иметь негативные последствия для мира и стабильности в Европе, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Потенциальные новые члены альянса из числа пока ещё нейтральных государств также автоматически окажутся на натовской "передовой" и будут вынуждены "держать равнение", следуя блоковой дисциплине. Негативные последствия для мира и стабильности в Европе, да и для их собственной безопасности, будут очевидны", - сказал он, выступая на 1008-м пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности. Слова Гаврилова приводит сайт министерства иностранных дел РФ.

Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.

В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.