На сайте Минобороны опубликовали раздел, посвященный парадам в День Победы

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министерство обороны дополнило на своем сайте специальный мультимедийный раздел перед празднованием 77-й годовщины Великой Победы, он посвящен военным парадам, провести которые планируется в 28 городах России 9 мая, сообщает ведомство.
В качестве одной из рубрик представлена интерактивная карта проведения артиллерийских салютов, пояснили в Минобороны.
Уточняется, что в Москве для проведения салютов и фейерверков задействуют более 70 самоходных пусковых установок, а также свыше 11 тысяч фейерверочных изделий.
В Минобороны добавили, что военные парады в День Победы, пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, Калининграде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Каспийске, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Симферополе, Новочеркасске, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Хабаровске, Владивостоке, Белогорске, Чите, Улан-Удэ, Мурманске, Южно-Сахалинске, Североморске, Новороссийске и Уссурийске.