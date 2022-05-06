На сайте Минобороны опубликовали раздел, посвященный парадам в День Победы

Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министерство обороны дополнило на своем сайте специальный мультимедийный раздел перед празднованием 77-й годовщины Великой Победы, он посвящен военным парадам, провести которые планируется в 28 городах России 9 мая, сообщает ведомство.

"Дополнен специальный мультимедийный раздел , посвященный военным парадам, которые пройдут 9 мая в 28 городах России", — указано в сообщении.

В качестве одной из рубрик представлена интерактивная карта проведения артиллерийских салютов, пояснили в Минобороны.

Уточняется, что в Москве для проведения салютов и фейерверков задействуют более 70 самоходных пусковых установок, а также свыше 11 тысяч фейерверочных изделий.

В Минобороны добавили, что военные парады в День Победы, пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, Калининграде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Каспийске, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Симферополе, Новочеркасске, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Хабаровске, Владивостоке, Белогорске, Чите, Улан-Удэ, Мурманске, Южно-Сахалинске, Североморске, Новороссийске и Уссурийске.