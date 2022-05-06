Военный эксперт Владислав Шурыгин: Расширят ли США конфликт на Украине

В связи с инцидентами в Приднестровье и внезапной проверкой сил реагирования в Беларуси возникает вполне резонный вопрос: не может ли конфликт на Украине перекинуться в соседние с ней регионы? Чтобы ответить на него, зададимся другим вопросом: кому это будет выгодно? России - безусловно, нет. Потому что это напряжение абсолютно другого уровня, совершенно других сил. Но самое главное, что на конечной траектории это будет означать выход на большую войну с блоком НАТО.

Нужно ли подобное напряжение НАТО и США? На данном этапе, уверен, тоже не нужно. В Вашингтоне и в Брюсселе все прекрасно понимают, что это чревато ядерным конфликтом. Однако на тактическом уровне такой "разброс" натовцам, несомненно, на руку. Потому что, как они считают, это позволит растянуть, если хотите, "размазать" наши силы.

Что касается событий в Приднестровье, думаю, то была попытка проверить Россию на выдержку. Посмотреть, как Москва отреагирует на провокации, не полезет ли она сразу в тот регион - чего НАТО очень бы хотелось. Натовские генералы, похоже, спят и видят, чтобы наши войска оккупировали часть страны, не являющейся стороной конфликта. И по полной использовать этот факт для дальнейшей дискредитации РФ на международно-правовом уровне.

Но я очень сомневаюсь, что само НАТО зайдет на территорию Приднестровья. Там имеется своя небольшая армия - по-моему, не менее трех бригад. Они не бог весть как вооружены, но однозначно окажут сопротивление при вторжении в непризнанную республику. Особенно с учетом настроя ее населения, которое в течение многих лет традиционно придерживается пророссийского курса. Поэтому все, что сейчас происходит на этом направлении, выглядит тактикой своеобразных булавочных уколов. Это когда противника, в данном случае Россию, все время держат в напряжении.

Теперь что касается внезапной проверки сил реагирования в Беларуси. На мой взгляд, ее организовали в ответ на учения, которые сейчас проводит Польша и часть сил НАТО у границ Беларуси. Может ли это спровоцировать какое-то противостояние Минска с Варшавой или Брюсселем? Очень в этом сомневаюсь. В НАТО понимают, что в военном отношении Москва и Минск будут действовать вместе. А конфликт на Украине уже достиг такого уровня, что любое проецирование его за пределы этой страны будет означать реальную опасность третьей мировой войны. То есть глобального ядерного столкновения. Этого на Западе не хотят однозначно. В Москве, разумеется, тоже.

Какая роль во всех этих процессах принадлежит Украине? На мой взгляд, никакая. Киев не субъектен, поэтому мнением этой страны никто не интересуется. Украина давно и прямо действует по указке Вашингтона. Выйти за указанные ей границы, проявить какую-то самостоятельность она просто не в состоянии. Да никто ей этого и не позволит.

Наконец, несколько слов о ситуации на самой Украине. Мы видим, что сейчас там идет большое сражение за Донбасс. Бои с обеих сторон характеризуются напряжением всех сил. Медленно, но последовательно российская армия и группировки ДНР и ЛНР решают поставленные им задачи. Они "прогрызают" хорошо укрепленную оборону противника, освобождают от украинских националистов все новые населенные пункты. Что бы там ни заявляли в Киеве, но сколько-нибудь значимых успехов со стороны ВСУ не наблюдается. Нет ни серьезных контратак, ни тем более контрнаступлений украинской армии.

В то же время не стоит чрезмерно преувеличивать успешность нашего наступления. Проблема в том, что вся подконтрольная Киеву территория Донбасса за последние 8 лет была превращена в единую полосу обороны. Собственно говоря, тактику активной обороны, которую американцы разрабатывали в 80-90-е годы прошлого столетия, они сейчас руками ВСУ и нацбатов применяют на Украине.

Однако кардинально поменять ситуацию в пользу Киева не в состоянии даже поставки на Украину тяжелого вооружения. Два-три бригадных комплекта артсистем, средств ПВО, бронетехники погоду на фронтах не сделают. Тем более что у ВСУ большие проблемы с кадровым составом. Там почти не осталось грамотных спецов. Обученной инструкторами НАТО и хорошо подготовленной армии, с которой Украина вступила в бои, уже нет. По данным пленных, кадровый костяк ВСУ и нацбатов сейчас составляет не более 25-30 процентов. Отсюда вопрос: кого будут усаживать за рычаги натовской техники? Если она вообще доедет в больших объемах до передовой.

Подготовил Юрий Гаврилов

Владислав Шурыгин (член Изборского клуба)