Минобороны показало боевую работу расчетов САУ "Малка" в ходе спецоперации

Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок "Малка" при ведении контрбатарейной борьбы в ходе специальной военной операции.

Как сообщается, корректировка боевой работы артиллерийских расчетов проводится в дневное и ночное время с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В арсенале "Малки" помимо осколочно-фугасных снарядов есть и бетонобойные, а максимальная дальность стрельбы - 47,5 километра

В данном случае расчеты самоходных артиллерийских установок 2С7М "Малка" с использованием беспилотных корректировщиков нанесли удары по позициям артиллеристов ВСУ.

В результате были уничтожены позиции 203-мм самоходных установок 2С7 "Пион" и батареи 122-мм гаубицы Д-30.

Стоит отметить, что наша "Малка" представляет собой модернизированный вариант "Пиона". Крупнокалиберное самоходное орудие 2С7 разрабатывалось для артиллерийских частей резерва Верховного главнокомандования. Базовый "Пион" был принят на вооружение в 1976 году и на учениях показывал очень высокие характеристики.

Однако выявились и некоторые недостатки. Было принято решение провести глубокую модернизацию, в результате которой появилась САУ 2С7М "Малка". В войска новая крупнокалиберная пушка стала поступать в конце 1980-х.

Самоходные орудия калибра 203 мм предназначены для уничтожения особо важных объектов, в частности, хорошо укрепленных сооружений и аэродромных полос. В арсенале "Малки" помимо осколочно-фугасных снарядов есть и бетонобойные. Базой самоходки послужило шасси танка Т-80. Оно было значительно доработано с учетом установки мощного артиллерийского вооружения. Газотурбинный двигатель заменили на дизельный. На "Малке" стоит многотопливный В-84Б мощностью 840 л.с. Он обеспечивает машине массой 46,5 тонны максимальную скорость 50 км/час.

В составе силовой установки, трансмиссии, ходовой части, вооружения и других систем установлены многочисленные датчики, связанные с приборами обработки данных. Обеспечивается постоянное слежение за работой и состоянием всех основных систем с выдачей информации на пульт в кабине. Это значительно облегчает поиск поломок и повышает качество обслуживания техники.

Экипаж САУ 2С7М состоит из шести человек. Водитель, командир и один из артиллеристов при движении располагаются в передней кабине, доступ в которую обеспечивается люками в крыше. Отсек для трех других номеров расчета находится позади моторно-трансмиссионного отделения. Все обитаемые объемы имеют защиту от оружия массового поражения.

Для индивидуальной противовоздушной обороны в арсенале каждой самоходки есть 12,7-мм пулемет НСВТ и переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла".

Возимый боекомплект - 8 снарядов. Скорострельность - 2,5 выстрела в минуту. Максимальная дальность стрельбы - 47,5 км.

Из походного в боевое положение САУ 2С7М "Малка" приводится всего за семь минут, а сворачивается и покидает позицию еще быстрее - за пять минут. Это важно в случае контрбатарейной борьбы.

Единственный недостаток "Малки", что отмечают все эксперты, в том числе иностранные, - открытая установка орудия, не позволяющая защищать экипаж при работе на позиции от осколков снарядов или огня противника.

Для поиска целей и корректировки огня изначально планировалось использовать беспилотные летательные аппараты. Что и было сделано в случае, обнародованном Минобороны.

Как сказал старший наводчик САУ "Малка": "Нас корректируют с помощью беспилотных летательных аппаратов. Производим выстрел. Попадаем в цель. Результат работы всегда зависит от слаженности расчета, а она у нас хорошая".

Сергей Птичкин