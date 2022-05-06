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Интерфакс-АВН

АФК "Система" полностью вышла из капитала РТИ и "Кронштадт"

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Беспилотные летательные аппараты компании "Кронштадт"
Беспилотные летательные аппараты компании "Кронштадт".
Источник изображения: © Компания "Кронштадт"

Москва. 4 мая. ИНТЕРФАКС - ПАО АФК "Система" (MOEX: AFKS) полностью вышла из капитала концерна РТИ и "Кронштадт", говорится в ее заявлении, опубликованном в среду.

"Корпорация снизила свою долю в концерне "РТИ" и в компании "Кронштадт" ниже контрольной в июле 2021 года, а в дальнейшем полностью вышла из капитала этих компаний", - сообщается в заявлении.

В корпорации подчеркивают, что в настоящий момент "Система" не владеет активами в сфере оборонной промышленности.

В пресс-службе АФК не конкретизировали, когда именно вышли из оборонных активов.

Летом прошлого года АФК сообщила, что ее доля в АО "РТИ" (MOEX: RTIM) сократилась с 90% до 3%, в ООО "Интеллектуальные технические решения" (ИТР, до этого носило название "Группа Кронштадт") - с 98,64% до 49,66%.

ИТР объединяет группы компаний, работающих с госзаказом - РТИ и "Кронштадт", объяснял тогда представитель "Системы".

РТИ является разработчиком и производителем систем автоматизированного управления, ситуационных центров, а также средств наземной подвижной связи, бортовых и стационарных средств связи и управления для авиации, космической бортовой аппаратуры связи и навигации.

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Страны
Россия
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