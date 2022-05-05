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РИА Новости

Гаврилов заверил, что Россия ответит "ударом" на стратегические угрозы

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Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене
Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Москва ответит "ударом" на угрозы России стратегического характера, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Рассказали еще раз, подчеркнули, что любые угрозы стратегическим интересам России будут встречаться ответно-встречными ударами", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", напомнив о заявлении президента РФ Владимира Путина, что решение на этот счет принято. По его словам, в НАТО "горячие головы подостыли" после заявления президента. Гаврилов подчеркнул, что Россия не преследует никаких целей ядерной войны на Украине. Он также не исключил провокаций со стороны стран Запада на территории Украины, заявив, что Москва готова к этому.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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