Американский полковник: США уничтожат Украину назло России

Война за глобализм на Украине

США ведут на Украине опосредованную войну за глобализм, пишет американский полковник Макгрегор в статье для TAC. По его мнению, Вашингтон готов пойти на все, чтобы в этом конфликте навредить России как можно сильнее. Даже если это означает уничтожение Украины.

В ходе бомбардировок Югославии в 1999 году президент Билл Клинтон сообщил американцам: "Вот в чем вся соль этой истории с Косово… Это глобализм против трайбализма".

В 1999 году слова Клинтона прошли мимо ушей большинства американцев. Косово в их представлении было еще одним заокеанским конфликтом, не имеющим почти никакого отношения к повседневной жизни Америки. Да и, откровенно говоря, слово "трайбализм" в устах Клинтона наверняка многих смутило. Для большинства американцев национализм – преданность родине и готовность в трудную минуту кризиса или конфликта поставить интересы страны выше собственных. Американским националистам родоплеменные соображения чужды. Они хотят беречь и защищать и США, их исторические институты и права, закрепленные в их законах, а не развязывать войны.

С тех пор термин "глобализм" поменял свой смысл и означает не просто свободную торговлю и взаимовыгодные отношения стран. Сегодня глобалисты осуждают западное национальное государство и вдохновлённый им национализм, видя в них средоточие предрассудков и источник шовинизма и войны. Оглядываясь назад, можно сказать, что слова Клинтона про "глобализм" прекрасно вписались в опосредованную войну администрации Байдена с Россией.

Для нынешней вашингтонской элиты глобализм – нечто большее, чем просто импорт товаров из незападных стран с грошовой рабочей силой. Глобализм под эгидой Вашингтона сулит растворение привычных политических и общественных форм человеческой организации – национальных правительств, государственных границ, национального самосознания, культур. Им на смену придет мир потребителей, объединенных лишь зависимостью от бесформенных корпораций, неподотчетных неправительственных организаций и наднациональных институтов.

Иными словами, глобализм сегодня – синоним прогрессивных левых взглядов на послевоенный либеральный порядок международной безопасности, который обязан постоянно расширяться, чтобы выжить. Опосредованная война Вашингтона на Украине – глобалистский замысел с тем, чтобы преодолеть воплощенную в национальном государстве преемственность истории, культуры и географии с целью обезличить разрозненные народы в процессе их приспособления к стремительным социальным и технологическим переменам. В этом смысле недавний призыв президента Украины Владимира Зеленского к Вашингтону и его стратегическим партнерам установить глобальный контроль над ядерным оружием России перекликается с прогрессивным глобалистским мышлением администрации Байдена.

В этом-то и загвоздка. Нации и их народы развиваются не в вакууме и без боя не сдаются.

Эти моменты должны были насторожить Вашингтон, ведь его опосредованная война на Украине за глобализм затрагивает национальное самосознание, – а эта динамическая сила будоражит глубочайшие из людских эмоций. Соперничают не просто два национализма, украинский и русский, которые уходят корнями в язык, культуру и историю. Вашингтонский глобализм под маской расширения НАТО бросает открытый вызов российской национальной идентичности и культуре. Под ударом оказалась уникальная географическая роль России на стыке европейской и азиатской цивилизации, а также ее православная культура – система верований, закрепленная в нынешней государственной идеологии, внешней политике и политике безопасности.

После военных вмешательств НАТО под руководством США – на Балканах, в Афганистане и Ираке – глубоко лицемерно делать вид, что вторжение НАТО на западные рубежи России безвредно. Но еще опаснее пропускать мимо ушей мнение Москвы, что посягательства НАТО на Украину неразрывно связаны с распространением глобализма на саму Россию.

Заявления министра обороны и госсекретаря США о том, что Вашингтон хочет "ослабить" Россию, ясно дают понять, что вашингтонский "порядок, основанный на правилах", – якобы благожелательный – России не выгоден. Эти заявления лишь утверждают русских во мнении, что США – союзники Украины в войне за расширение НАТО.

Еще показательнее предложение, чтобы Польша, сорвиголова в рядах НАТО, ввела на Украину "миротворцев". Для европейцев не секрет ни то, что Польша господствовала над бóльшей частью Украины почти четыре века, ни то, что Молдавия, формально румынская, 300 лет пробыла вассалом Османской империи. Из явной готовности Вашингтона ввести реваншистские польские силы на Западную Украину – а, возможно, и реваншистские румынские в Молдавию – следует, что тамошние глобалисты пойдут на все, лишь бы навредить России, даже потворствовать территориальным амбициям ее исторических врагов.

Любая война для лидеров воюющих государств – проверка на легитимность, а для их народов – на прочность. И это касается как администрации Байдена, так и правительств Зеленского и Путина. Не в силах справиться с финансовым кризисом, дефицитом и ростом преступности в Америке и демонстрируя умышленное невежество насчет Восточной Европы и ее народов, президент Байден и его сторонники на Капитолийском холме заваривают кашу, которая аукнутется Вашингтону и его партнерам по НАТО опасными последствиями. Как писал Зигмунд Фрейд о предтече Байдена "интернационалисте" Вудро Вильсоне, "у него есть чудесная способность игнорировать факты и верить в желаемое". Однако сейчас пускать пыль в глаза американцам гораздо сложнее, чем в 1917 году.

Вашингтон много лет подпитывал войну Украины с Россией, поставив себе на службу украинский национализм – хотя эту зажигательную силу глобалисты вообще-то ненавидят. Это сработало. Сейчас все те же глобалисты затягивают конфликт – оружием, советами и прочими поощрениями, хотя Украину – уничтожают.

За последние 30 лет упор Вашингтона на поставки оружия, военное вмешательство и смену неугодных режимов втянул США в конфликты и кризисы на Балканах и Ближнем Востоке, в Магрибе и Юго-Западной Азии. Американские националисты не несут ответственности ни за нынешний конфликт на Украине, ни за обреченные на провал войны последних трех десятилетий. Но сейчас американские националисты нужны как никогда, чтобы остановить глобалистскую войну за уничтожение России, пока она не расползлась, как раковая опухоль, по всей Восточной Европе.

Дуглас Макгрегор(Douglas MacGregor)