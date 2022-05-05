«Самолет со сверхмалой высоты может забросить бомбу точно в окно»

Генерал ВВС Попов рассказал о тактике Су-24М на предельно малых высотах

Минобороны России впервые опубликовало видео, на котором фронтовой бомбардировщик Су-24М наносит удар по позициям ВСУ на предельно малой высоте. «Газета.Ru» разбиралась, в каких случаях используется эта тактика и как самолет уходит от поражения средствами ПВО противника.

На видеозаписи, распространенной военным ведомством, показано, как бомбардировщик на большой скорости летит на высоте деревьев. Затем он сбрасывает бомбы на парашютах и уходит. Через некоторое время следует серия взрывов на земле.

«Бомбометание по долговременным сооружениям укрепрайона выполнялось со свободного маневра с предельно малой высоты. Авиационные бомбы применялись на фугасное действие - это позволило достичь наибольшей эффективности», - сообщили в Минобороны.

Су-24 предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов. Он оборудован системой огибания рельефа местности, которая позволяет в ручном или автоматическом режиме безопасно пролетать над местностью, в том числе на сверхзвуковой скорости.

«Предельно малыми высотами, на которых может выполнять боевые задачи самолет, считаются высоты от 50 до 300 м. Нужно подойти к цели на безопасных высотах и менее заметных курсовых углах для средств ПВО. Потом выйти на малую высоту и применить средство поражения: выполнять пуски ракет, стрельбу или бомбометание. Малые высоты нужны при так называемой «штурмовке», для того чтобы обеспечить более точный выход на цель. Эффективность таких ударов очень высока - забросить бомбу можно точно в окно здания», - рассказал «Газете.Ru» генерал-майор ВВС в отставке, бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Министерстве обороны Владимир Попов.

Генерал отметил, что выполнять бомбометание на предельно низких высотах могут и самолеты стран НАТО. «На вооружении Великобритании и Германии стоят самолеты европейского производства «Торнадо» - практически аналог Су-24. Аналогичный самолет есть и на вооружении США, но сегодня их осталось мало - это F-111», - сказал Попов.

По его словам, судя по опубликованным кадрам Минобороны, Су-24М применял штурмовые боеприпасы типа ФАБ-250 или ФАБ-500, которые оборудованы тормозными парашютами.

«Они нужны чтобы, во-первых, чтобы самолет мог безопасно уйти от взрывной волны и осколков боеприпаса. На малых высотах это очень важно. Например, есть бомба ФАБ-100 - у нее разлет осколков 1500 м, но она не оснащена парашютом, на высоте ниже 1500 м ее применять небезопасно. Во-вторых, если подобные бомбы применяются по укрепрайонам, то парашют нужен для того, чтобы бомба максимально вертикально вошла в землю. У нее даже есть специальный разгонный двигатель, который включается прямо над целью - благодаря ему ракета пробивает бетон, врезается глубоко в землю и там взрывается. Су-24М применяют эти боеприпасы очень эффективно, но управлять самолетом на предельно низких высотах на скоростях от 800 до 1200 км/ч достаточно сложно. Это может сделать пилот очень высокого класса», - рассказал Попов.

По словам члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, полет на предельно малых высотах позволяет самолету успешно преодолеть ПВО противника.

«При полете на таких высотах самолет находится ниже зоны наблюдения РЛС, на этой высоте он слишком поздно обнаруживается. В итоге самолет может нанести удар, не оказавшись пораженным ПВО. Что касается переносных ракетных зенитных комплексов (ПЗРК), то при полете на высоте около 100 м оператор ПЗРК просто не успевает навести комплекс. Против самолета, летящего на предельно низких высотах, малоэффективны и огневые средства поражения, и стрелковое вооружение. Единственный случай, в котором самолет может быть поражен на предельно малой высоте - если в данном районе действует сплошное высотное радиолокационное поле, которое может быть создано за счет самолетов дальнего радиолокационного обнаружения», - рассказал «Газете.Ru» Сивков.

По словам Попова, риск того, что самолет, летящий на предельно малых высотах, может быть сбит ПЗРК, существует, но он минимален.

«На кадрах Минобороны показано, как самолет отстреливает тепловые ловушки. Они уводят ракеты с тепловыми головками самонаведения. Все ПЗРК работают именно на этом принципе - стреляют вдогонку воздушной цели, то есть по тепловому излучению. Двигатели самолета работают, выхлоп газа идет - их температура достигает 600 градусов, головка самонаведения ракеты ПЗРК это замечает.

Но температура отстреливаемой тепловой ловушки выше - до 1000 градусов. Ракета ориентируется на нее и сбивается с курса - принимает за цель для поражения уже не самолет. Когда она «понимает», что сбилась с курса, то ловит вторую ловушку. Опять уходит от цели и этого времени хватает, чтобы заряд двигателя ракеты уже был израсходован. Двигатель работает 10-15 сек., дальше ракета летит по инерции. Соответственно, ракета рулями не сможет «довернуть» на самолет. Таким образом он уходит от преследования ракеты»,

- заключил Попов.

Ирина Альшаева