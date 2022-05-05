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Время электроники

2-нм техпроцесс США и Япония хотят освоить без Тайваня

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Флаги США и Японии.

В 1990 году Япония контролировала почти половину полупроводникового рынка, чей оборот тогда не превышал $38 млрд в нынешних ценах. Теперь доля этой страны сократилась до 10 %, но обороты рынка выросли как минимум в десять раз. И США, и Япония могут попытаться освоить передовую литографию без участия Тайваня, от которого сейчас сильно зависят в этой сфере.

Действующее руководство TSMC оказалось благосклонно к идее локализации контрактного производства полупроводниковых компонентов в США и Японии. В первом случае на территории штата Аризона к 2024 году должно быть построено предприятие TSMC, способное выпускать 5-нм продукцию. Во втором случае в сопоставимые сроки в Японии будет налажена работа совместного предприятия с Sony и Denso, которое будет выпускать спектр специфической продукции, требующей литографической технологии от 28 до 12 нм включительно.

Получается, что к моменту своего запуска новые предприятия TSMC за пределами Тайваня не будут использовать самую передовую литографию. При этом власти США и Японии заинтересованы в сокращении или даже устранении технологического отставания от Тайваня в сфере литографии. Как поясняет Nikkei Asian Review, две страны объединят свои усилия в этой области, чтобы сообща освоить 2-нм и более прогрессивные техпроцессы. По крайней мере, соответствующие переговоры будут проводить главы профильных министерств США и Японии.

У подобного альянса есть своя рациональная основа. В США компания IBM продолжает разрабатывать передовые техпроцессы, в мае прошлого года она продемонстрировала прототип 2-нм ячейки памяти, но с внедрением технологии в массовом производстве «голубому гиганту» кто-то должен помочь. В Японии немало специалистов как по литографическому оборудованию, так и по материалам для печати микросхем. Не забудут партнёры и про освоение передовых методов компоновки, позволяющих объединять разнородные кристаллы и располагать их в несколько ярусов. Остаётся надеяться, что американские и японские власти не станут скупиться на финансирование соответствующих разработок, ведь даже основатель TSMC в своих оценках подобной деятельности США не раз отмечал, что на устранение технологического отставания у властей страны уйдут долгие годы и сотни миллиардов долларов.

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Страны
США
Тайвань
Япония
Компании
Toyota
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