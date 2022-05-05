Российские организации отключили от базы научных статей Web of Science.

Российские научные организации и вузы потеряли доступ к одной из крупнейших в мире баз научных статей Web of Science, которой управляет компания Clarivate. О прекращении доступа сообщил телеграм-канал Russian Research, информацию об отключении подтвердил вице-президент РАН Алексей Хохлов. В середине марта Clarivate заявила, что прекращает всю коммерческую деятельность в России в связи с военными действиями российских войск в Украине.

Web of Science представляет собой базу данных о научных статьях и цитированиях научных работ, в ней более 170 миллионов статей и почти два миллиарда ссылок. База позволяет искать данные в самых разных областях знания, вести наукометрические подсчеты. В частности, по данным WoS рассчитываются импакт-факторы журналов. Оператором российской подписки на сервисы WoS, как и на доступ к другим крупнейшим базам и научным журналам, является Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ).

В конце марта большая группа крупнейших мировых издателей научных журналов, включая ACS Publications, Cambridge University Press, Elsevier, IOP Publishing, Springer Nature, The Geological Society и ряд других заявила, что прекращает коммерческое сотрудничество с российскими организациями в связи с военными действиями России на территории Украины.

Источник, связанный с организацией национальной подписки, сообщил N + 1, что доступ к WoS был действительно прекращен. Договор на 2022 год не был подписан, но до недавнего времени доступ сохранялся. При этом доступ к другой крупной базе научной информации, базе Scopus, которую поддерживает компания Elsevier, сохраняется, как и к журналам многих других крупных издателей. По словам источника, оператор пытается найти способ сохранить и восстановить доступ к научной информации в России. «Большинство из них (издателей) заинтересованы в том, чтобы найти какой-то выход», — сказал он.

Ранее Британское Микробиологическое общество (Microbiology Society), которое выпускает пять научных журналов, объявило, что останавливает работу со статьями, при подготовке которых использовалось российское бюджетное финансирование или с участием авторов, аффилированных с организациями, публично поддержавшими боевые действия на территории Украины. О том, что происходит с научным сотрудничеством после начала военных действий, мы рассказываем в материале «Двери закрываются».

Илья Ферапонтов