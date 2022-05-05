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Техкульт

«Умные» болты от Fraunhofer Society предупредят о своем ослаблении

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Умные болты


Не секрет, что массивные металлические конструкции и сооружения типа мостов, ветряных турбин и строительных лесов, скрепленные болтами, со временем «расслабляются», что чревато серьезными последствиями.

Ученые немецкого кластера когнитивных интернет-технологий Фраунгофера (подразделение Fraunhofer Society, крупнейшего европейского объединения институтов прикладных исследований — прим. ред. Техкульт) предложили решить эту проблему путем создания смарт-устройства, состоящего из болта и особой шайбы. Как это работает? В шайбу интегрирован датчик давления из тончайшей пьезорезистивной пленки — DiaForce. Если болт затянут до упора, пленка фиксирует значение давления в трех различных точках, но как только болт ослабевает электрическое сопротивление пленки тут же изменяется, что, в свою очередь, фиксирует радиомодуль в верхней части болта.

Умные болты

Далее зашифрованный модулем сигнал «тревоги» передается на ближайшую базовую станцию, персонал которой имеет доступ в Интернет. Благодаря специальному онлайн-порталу создается возможность постоянного мониторинга всех болтовых соединений конкретного объекта. Функцию источника питания умного болта выполняет встроенный термоэлектрический генератор, работающий на разнице температур между головкой болта и окружающего воздуха. В некоторых случаях, когда вокруг много солнечного света, допускается возможность работы системы от солнечных батарей.

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