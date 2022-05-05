Войти
RusNanoNet.ru

Математическое уравнение поможет в производстве стали с улучшенными свойствами

713
0
+1
Уральский федеральный университет
Уральский федеральный университет.
Источник изображения: rusnanonet.ru

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) разработали универсальное математическое уравнение для сплавов, находящихся на стадии затвердевания. Уравнение позволяет определить, как микроструктура любых кристаллических веществ, в том числе металлов, зависит от течения жидкого расплава. В металлургии понимание такого процесса позволит управлять физическими свойствами конечных деталей, которые отливаются из расплавленных металлов.

"Задавать форму и свойства металлических деталей мы можем только в самом начале - на этапе отлива из жидкого сплава. Когда сплав заливают в форму, он контактирует со средой, имеющей температуру существенно ниже температуры плавления вещества, при сварке расплавленный участок остужается окружающим воздухом. В таком случае начинается кристаллизация переохлажденной жидкости, - объясняет старший научный сотрудник лаборатории математического моделирования физико-химических процессов в многофазных средах УрФУ Екатерина Титова. - Наш метод граничного интеграла позволяет определить форму и размер маленьких кристалликов в микроструктуре сплава, которые определяют механическую прочность материала, его тепло- и электропроводность, коррозионную стойкость. С помощью уравнения мы можем рассчитать необходимое течение сплава по форме для получения той формы роста кристаллов, которая обеспечит необходимые свойства металлической детали".

Граничное интегральное уравнение разработано для чистых и двухкомпонентных (бинарных) сплавов. В таких сплавах примесное вещество в малом количестве растворено в большом объеме другого металла. Например, сплавы алюминия зачастую дополняют медью, магнием, марганцем, кремнием и цинком. Ученые также отмечают, что сплав может состоять и из большего количества веществ, если считать все растворенные вещества за некоторую усредненную примесь. Так, сталь изготавливают на основе смеси железа и углерода, добавляя различные вещества: хром - для устойчивости стали к коррозии, марганец - для повышения прокаливаемости материала и другие металлы.

"Перераспределение легирующих элементов при затвердевании способствует появлению локальных скоплений сульфидов, нитридов, оксидов и карбидов, что приводит к неоднородности свойств готового металлического изделия, - отмечает Екатерина Титова. - Наши расчеты применимы для любых двухкомпонентных или усредненных сплавов, где нужно избежать потери физических свойств металла. Но модель неприменима в случаях, когда важно узнать распределение всех примесей по отдельности".

С помощью расчетов можно будет придать конечному материалу необходимые физические свойства. Результаты исследования опубликованы в Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. Разработку поддержал Российский научный фонд (проект № 21-71-00044, "Динамика подвижной границы фронта кристаллизации в конвективном потоке расплава").

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
16.03.2010
Россия опустилась на второе место по объемам экспорта вооружений
11.08.2009
Президент зачистит госкорпорации
11.02.2009
Компания "Р.Е.Т. Кронштадт" создает испытательный стенд для истребителя 5-го поколения и другой перспективной авиатехники
19.08.2008
Embraer поставит самолеты Super Tucano ВВС Чили
04.03.2008
Россия превратится в ближайшем будущем в главный авторынок Европы - заявление "Рено"
27.08.2007
Уго Чавес покупает почти сотню российских самолетов
28.02.2007
ОАЭ заинтересованы новым российским зенитно-ракетным комплексом С-400
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 17:33
  • 25165
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.05 15:39
  • 10
Небесная атака на бронетехнику
  • 05.05 14:48
  • 7
Шойгу: На Параде 9 мая впервые проедут современные 122-мм РСЗО "Торнадо-Г"
  • 05.05 14:36
  • 7
Россия начинает "недели мести" Финляндии
  • 05.05 14:22
  • 3
Уничтожение США бомбой GBU-31 движущегося корабля показали на видео
  • 05.05 14:11
  • 5
Найден эффективный источник энергии на Марсе
  • 05.05 13:55
  • 2
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 05.05 08:41
  • 1
Опубликованы кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве
  • 05.05 08:34
  • 1
Шойгу рассказал подробности парада на День Победы
  • 05.05 08:31
  • 2
В Нигерии сообщили, что Россия намерена инвестировать в строительство африканского газопровода для продажи топлива в Европу
  • 05.05 05:24
  • 9
Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников
  • 05.05 04:06
  • 4
В спецоперации примет участие снайпер с "Антиматерией"
  • 04.05 22:12
  • 4
Винтовентилятор: назад, в будущее
  • 04.05 21:54
  • 62
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 04.05 18:06
  • 17
На Параде 9 мая истребители МиГ-29 впервые пролетят в виде буквы "Z"