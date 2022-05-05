Киев пытается разжечь конфликт еще в одной стране

Экспорт конфликта

Киевский режим пытается добиться своей стратегической цели и сделать конфликт с Россией интернациональным, пишет "Печат". Для этого он внушает Молдавии, что пришло идеальное время для военной расправы над Приднестровьем. И тогда, по замыслу Киева, получится вовлечь в противостояние с Россией не только Кишинев, но и НАТО.

Зоран Чворович (Зоран Чворовић)

Не прошло и месяца с тех пор, как азербайджанские силы вторглись в зону безопасности, подконтрольную российским миротворцам в Нагорном Карабахе. Кремлю удалось довольно быстро и успешно урегулировать инцидент, но уже замаячил новый: миру грозит размораживание другого "замороженного конфликта" на территории бывшего СССР.

Не так давно официальный Баку убеждал, что пришло время вооруженным путем решить в свою пользу "замороженный конфликт" в Нагорном Карабахе. Точно так же теперь киевский режим после 24 марта откровенно внушает пробрюссельским и провашингтонским структурам в Кишиневе, что пришло идеальное время для военной расправы над сепаратистами в Приднестровье.

Ракеты со складов НАТО

На следующий день после православной Пасхи от серии взрывов пострадало здание Министерства безопасности в Тирасполе, столице непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, и в этом немедленно обвинили киевский режим. Уже на следующий день пострадал военный аэродром в Парканы и две мощные антенны высотой около ста метров в селе Маяк, служившие для приема радио- и телесигналов из России. Нападения на аэродром и радиоцентр были совершены с помощью беспилотников, и российские военные комментаторы обращают внимание на то, что калибр пущенных ракет (60мм) ясно указывает на их происхождение ― склады НАТО.

По словам Александра Щербы, бывшего председателя правительства Приднестровья, цели этих нападений были выбраны неслучайно, поскольку военный аэродром и радиоцентр находятся под контролем российских миротворцев. Кроме того, военный аэродром находится посреди густонаселенной агломерации, которая включает Тирасполь и второй по величине город в Приднестровье Бендеры. Щерба связывает это с намерением Киева "посеять панику", но "не среди российских миротворцев, а среди приднестровцев и украинцев, которые бежали к нам из зоны боевых действий".

Взрыв равный Хиросиме

Александр Щерба также отметил, что целью следующего нападения может стать один из крупнейших военных складов в Восточной Европе. Он находится в селе Колбасна всего в двух километрах от Приднестровья с Украиной, и его охраняют российские военнослужащие. В его арсенале от 19 до 21,5 тонн разных боеприпасов: артиллерийских снарядов, авиационных бомб, мин и стрелковых боеприпасов. Все это когда-то поступило на склад Одесского военного округа Вооруженных сил СССР из Чехословакии и Восточной Германии. По словам Щербы, взрыв арсенала в Колбасне по силе был бы сопоставим со взрывом в Хиросиме. Хотя около 57% летальных средств на этом складе вышли из употребления и не подлежат транспортировке, захват арсенала в Колбасне может с лихвой утолить потребность в артиллерийских снарядах, которую сейчас явно испытывает киевский режим. По мнению авторитетного российского блогера и военного комментатора Юрия Поляка, военные склады в Приднестровье стали бы для ВСУ "надежным источником летальных средств после потери складов в Харьковской области".

Момент выбран неслучайно

Момент для вооруженной эскалации приднестровского конфликта выбран неслучайно.

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Один из ведущих пропагандистов киевского режима, журналист и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что нападение на Приднестровье привело бы к "пленению российских солдат ради обмена, устранило бы угрозу российского прорыва, позволило бы захватить большие склады боевых средств и освободило бы две украинские бригады, которые стоят на украино-молдавской границе".

На то, что планы киевского режима в Приднестровье, намного превосходят цели, перечисленные Бутусовым, обратил внимание первый министр государственной безопасности ДНР и бывший заместитель министра безопасности Андрей Пинчук. Возобновление вооруженного конфликта на территории Приднестровья создаст идеальные условия для достижения стратегической цели украинского режима ― "интернационализации" конфликта с Россией.

На очереди ― Румыния

После вовлечения Молдавии в вооруженный конфликт с Приднестровьем по желанию Киева неминуемо в него вступила бы и Румыния, поскольку официальный Бухарест ― ближайший союзник Кишинева, который вынашивает планы по присоединению Молдавии к Великой Румынии. Поскольку Румыния ― страна НАТО, киевский режим хочет "посредством Молдавии вовлечь в вооруженный конфликт, не одно государство, а весь блок НАТО".

Власти в Кишиневе заявляют, что не рассматривают какой бы то ни было вариант вооруженного нападения на Приднестровье. После украинского урока это решение выглядит единственно разумным. Тем не менее вряд ли пробрюссельское руководство Молдавии во главе с президентом Майей Санду является реальным хозяином положения. Как и в случае Украины, возможное решение о вступлении Молдавии в вооруженный конфликт примут хозяева войны в Вашингтоне и Брюсселе, как бы дорого ни обошлась война населению этой очень многообразной с национальной точки зрения и самой бедной после Украины европейской страны.

Россия не допустит поражения Приднестровья, в котором сейчас находится от двух с половиной до трех с половиной тысяч российских солдат. 22 апреля это еще раз подчеркнул командующий Центральным военным округом Рустам Миннекаев. По его словам, Россия планирует установить постоянный контроль над всем черноморским побережьем и Южной Украиной, чтобы "открыть выход к Приднестровью". 26 апреля был уничтожен стратегически важный мост в местечке Затока, соединяющий Одессу с Измаилом. Так территорию на крайнем юге Украины между дельтой Дуная, Румынией, Молдавией и Черным морем отсекли от остальной страны, что явно подтверждает план, изложенный генералом Миннекаевым.

Заявления властей в Тирасполе о том, что очень скоро могут быть приняты важные решения для обеспечения безопасности Приднестровья, могут означать, что вскоре Приднестровская Молдавская Республика встанет на путь ДНР и ЛНР.