Великобритания добавила в санкционные списки ряд российских технологических и оборонных предприятий

Лондон. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Ряд технологических и оборонных предприятий, а также аналитических центров России в среду включены в британские санкционные списки.

В частности санкции затронули НИИ "Вектор", НИИ Молекулярной электроники, "Ижмаш - беспилотные системы", КАМАЗ, МФТИ, Машприборинторг Волна, Центр судоремонта "Дальзавод", ОАО Радиоавионика, Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля, СП АО "Интеграл СПб", Чебоксарский завод электрооборудования, АО Байкал Электроникс, ОАО "Авангард", аналитический центр "Катехон".

В список добавлены 63 физических и юридических лица.