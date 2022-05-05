Войти
Интерфакс-АВН

Великобритания добавила в санкционные списки ряд российских технологических и оборонных предприятий

844
0
0
Сборка КамАЗов
Сборка КамАЗов.
Источник изображения: rg.ru

Лондон. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Ряд технологических и оборонных предприятий, а также аналитических центров России в среду включены в британские санкционные списки.

В частности санкции затронули НИИ "Вектор", НИИ Молекулярной электроники, "Ижмаш - беспилотные системы", КАМАЗ, МФТИ, Машприборинторг Волна, Центр судоремонта "Дальзавод", ОАО Радиоавионика, Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля, СП АО "Интеграл СПб", Чебоксарский завод электрооборудования, АО Байкал Электроникс, ОАО "Авангард", аналитический центр "Катехон".

В список добавлены 63 физических и юридических лица.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Компании
КАМАЗ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
30.11.2020
Бойцы волнового фронта
16.09.2020
Потаенные звезды «АРМИИ-2020»
10.05.2017
Валерий Побежимов: «Шойгу – это сибиряк, что вы! Он всех вытащит и всех победит»
23.07.2015
Подведены итоги деятельности Корпорации за 2014 год
13.03.2015
Международный рынок вооружений: новые претенденты на лидерство
05.03.2012
От «Града» к «Торнадо»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 17:33
  • 25165
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.05 15:39
  • 10
Небесная атака на бронетехнику
  • 05.05 14:48
  • 7
Шойгу: На Параде 9 мая впервые проедут современные 122-мм РСЗО "Торнадо-Г"
  • 05.05 14:36
  • 7
Россия начинает "недели мести" Финляндии
  • 05.05 14:22
  • 3
Уничтожение США бомбой GBU-31 движущегося корабля показали на видео
  • 05.05 14:11
  • 5
Найден эффективный источник энергии на Марсе
  • 05.05 13:55
  • 2
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 05.05 08:41
  • 1
Опубликованы кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве
  • 05.05 08:34
  • 1
Шойгу рассказал подробности парада на День Победы
  • 05.05 08:31
  • 2
В Нигерии сообщили, что Россия намерена инвестировать в строительство африканского газопровода для продажи топлива в Европу
  • 05.05 05:24
  • 9
Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников
  • 05.05 04:06
  • 4
В спецоперации примет участие снайпер с "Антиматерией"
  • 04.05 22:12
  • 4
Винтовентилятор: назад, в будущее
  • 04.05 21:54
  • 62
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 04.05 18:06
  • 17
На Параде 9 мая истребители МиГ-29 впервые пролетят в виде буквы "Z"