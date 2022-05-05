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Российские корабли отработали уничтожение подлодки

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Фрегат "Маршал Шапошников"
Фрегат "Маршал Шапошников".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали уничтожение подводной лодки условного противника на учениях в заливе Петра Великого. Экипажи фрегата «Маршал Шапошников» и корвета «Гремящий» применили противолодочное вооружение. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

«Личный состав фрегата и корвета на первой стадии учения отработали экстренное приготовление к бою и походу и выход в море в район поиска субмарины "неприятеля". В ходе поисковых мероприятий экипажами кораблей была обнаружена неопознанная подводная лодка, уклонявшаяся от преследования», — говорится в сообщении.

Боевые расчеты кораблей ТОФ уничтожили обнаруженную подлодку условного противника. Экипажи выполнили алгоритм действий по применению торпедного вооружения и реактивно-бомбометных установок РБУ-6000.

Отмечается, что действия условного противника имитировала одна из подводных лодок ТОФ. После завершения учения корабли вернулись в пункт базирования.

Фрегат «Маршал Шапошников» проекта 1155М ввели в строй в 1985 году. В 2016 году корабль встал на ремонт и модернизацию. «Маршал Шапошников» несет ракеты «Калибр» и «Уран». Также в арсенал фрегата входит РБУ-6000, торпедный аппарат и артиллерийские установки.

В декабре 2021 года фрегат «Маршал Шапошников» провел успешный пуск ракеты противолодочного комплекса «Ответ» в Японском море.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
Гремящий
Пётр Великий
РБУ-6000
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Калибр КР
пр. 1155
ТОФ
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