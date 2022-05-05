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Газета.ru

«Это чушь»: Песков опроверг слух о начале войны с Украиной 9 мая

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: Сергей Гунеев/РИА "Новости"

В Кремле опровергли слух об объявлении всеобщей мобилизации в России 9 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг появившиеся в СМИ сообщения о начале войны с Украиной 9 мая. Он также заверил, что в День Победы в России не объявят о военной мобилизации.

Отвечая на вопрос журналистов, стоит ли прислушиваться к слухам о планах объявить в России всеобщую мобилизацию в День Победы, Песков сказал, что подобной информации не стоит верить.

"Нет, не стоит. Это неправда, это чушь", - заявил пресс-секретарь российского лидера на пресс-конференции.

Позже представитель Кремля опроверг и слухи о вероятном объявлении войны Украине 9 мая.

«[Вероятности] никакой. Это чушь", - подчеркнул Песков.

Война или мобилизация

Ранее телеканал CNN сообщил, что 9 мая, в символический день для России, президент России Владимир Путин может официально объявить войну Украине.

«Западные официальные лица давно полагали, что Путин воспользуется символическим значением и пропагандистской ценностью этого дня, чтобы объявить либо о военных достижениях на Украине, либо о крупной эскалации боевых действий, либо о том и другом», - говорится в статье.

Как заявил CNN старший аналитик по России в Crisis Group Олег Игнатов, «у Путина на столе много вариантов».

«Объявление войны - самый сложный сценарий», - рассказал Игнатов.

В материале также отмечалось, что президент Украины Владимир Зеленский официально не объявлял войну России. Однако он ввел в стране военное положение.

Эксперт в беседе с CNN предположил, что 9 мая российский лидер также может принять закон о мобилизации, который может быть использован для начала всеобщей или частичной военной мобилизации «в случаях агрессии против Российской Федерации или прямой угрозы агрессии, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против Российской Федерации».

В переговорах нет динамики

Выступая на брифинге, Песков сообщил, что Кремль негативно отнесся к высказыванию главы СНБО Украины Алексея Данилова, который заявил, что Украина не будет подписывать с Россией мирный договор, а "только ее капитуляцию".

"На переговорном треке по-прежнему вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот. И непоследовательность украинской стороны также неоднократно констатировалась нами на самых различных уровнях. Они каждый день меняют свою позицию, но все чаще и чаще звучат такие заявления из Киева. Да, мы это тоже фиксируем", - сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос журналистов о планах выхода Украины из переговорного процесса.

По словам представителя Кремля, штурма металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе нет.

"Публично был отдан приказ верховным главнокомандующим об отмене штурма, штурма нет. Мы видим, что случаются обострения, связанные с тем, что боевики выходят на огневые позиции. Эти попытки подавляются весьма оперативно. Другого пока сказать нечего", - пояснил Песков, комментируя вопрос, стоит ли ждать каких-либо изменений в российской тактике вокруг этого объекта.

Песков также не исключил появления дополнительных актов, регулирующих наказание за неисполнение указа президента России Владимира Путина о контрсанкциях.

"В тексте указа об этом не говорится, но, по всей видимости, это будет какими-то дополнительными актами регулироваться. Тут точно не могу сказать, потому что в тексте указа об этом речи не идет. Но, естественно, указ подлежит безусловному исполнению", - сказал Песков, отвечая журналистам, которые поинтересовались, предполагается ли такая ответственность.

Накануне Путин подписал указ об ответных экономических мерах против недружественных стран. Согласно документу, запрещается совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции, а также вывозить из страны сырье и продукцию в пользу таких лиц. Уточняется, что перечень соответствующих лиц должно представить правительство.

Мария Шустрова


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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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