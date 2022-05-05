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Военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели тренировку в Мексиканском заливе. Авиация США на учениях уничтожила движущийся корабль с помощью бомбы GBU-31.

Об этом сообщает пресс-служба Исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL).

Эффектное затопление корабля после единственного удара авиабомбы продемонстрировали на видео. Плавсредство было поражено высокоточной модифицированной авиабомбой GBU-31, оснащенной системой JDAM, использующей технологию GPS. Ее вес составляет чуть более 900 килограммов.

На цель выходил истребитель F-15E. Испытания проводились в рамках программы QUICKSINK, предусматривающей устранение крупных морских угроз воздушными средствами поражения. При этом для уничтожения крупных движущихся или стационарных надводных целей можно применять обычную истребительную авиацию, а не вооруженные торпедами подводные лодки. Такой удар с воздуха гораздо менее дорогостоящий, чем использование субмарин.

Успех испытания в большой степени обеспечила специальная головка самонаведения, которой оснащена бомба. Учения были проведены 28 апреля силами AFRL и испытательной группы авиабазы Eglin (штат Флорида).

Ранее нечто подобное демонстрировали китайские военные. Они уничтожили крупную морскую надводную мишень с помощью крылатой противокорабельной ракеты YJ-18.