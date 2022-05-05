ВВС Алжира получили второй самолет ВТА LM-100J "Супер Геркулес"

ЦАМТО, 4 мая. Военно-воздушные силы Алжира получили второй самолет военно-транспортной авиации "Супер Геркулес" в версии LM-100J (гражданский вариант серийного военно-транспортного самолета C-130J).

Как сообщает Scramble.nl, самолет в версии LM-100J "Супер Геркулес" был доставлен 24 апреля на авиабазу "Буфарик" с предприятия Lockheed Martin в Гринвилле (шт.Южная Каролина) после дозаправки в международном аэропорту Сент-Джонс (Канада).

По информации издания, первый самолет с серийным номером 7T-WJA (строительный номер 382-5818), бывший демонстратор Lockheed-Martin LM-100J N5103D, прибыл в Алжир 23 января 2022 года.

Второй C-130J, серийный номер 7T-WJB (строительный номер 382-5824), также является бывшим гражданским самолетом. Он эксплуатировался компанией Pallas Aviation под номером N5105A и выставлялся в качестве экспоната на авиасалоне в Ле-Бурже в 2019 году.

Как ранее сообщал ЦАМТО, подписанный в 2018 году с Lockheed Martin контракт предусматривал поставку ВВС Алжира четырех новых самолетов и включал опцион на приобретение четырех дополнительных "Супер Геркулес".

Как теперь стало известно изданию Scramble.nl, общий заказ составил два самолета в гражданской версии LM-100J и четыре новых серийных C-130J. Таким образом, ВВС Алжира, на вооружении которых уже имеется несколько самолетов "Геркулес" более ранних версий, станут вторым в Африке эксплуатантом модификации C-130J по количеству самолетов после Туниса.

Шесть заказанных "Супер Геркулес" присоединятся к восьми C-130H, шести C-130H-30 и двум L-100-30, состоящим на вооружении 2-й тактической транспортно-логистической эскадрильи ВВС Алжира, размещенной на авиабазе "Буфарик". Предполагается, что все самолеты находятся в пригодном для полетов состоянии. ВВС Алжира также эксплуатируют три самолета Ил-76МД и восемь Ил-76ТД.

Напомним, что впервые о планах ВВС Алжира закупить новые C-130J в марте 2021 года сообщил ресурс Mena Defense. В мае того же года авиационный веб-сайт Avionslegendaires.net со ссылкой на источники в Lockheed Martin подтвердил продажу в Алжир четырех самолетов "Геркулес". Пилоты и технический персонал ВВС Алжира прошли обучение в США. По данным ресурса, все самолеты должны быть поставлены к концу 2023 года.