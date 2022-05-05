Американские СМИ облажались с Украиной

С Украиной пресса снова села в калошу

Украинский кризис освещается столь же предвзято, пишет The American Conservative. По мнению автора, слишком часто западная пресса работает рупором топорной украинской пропаганды.

Тед Карпентер

За несколько месяцев до российско-украинского конфликта американские СМИ воспроизвели практически все ляпы предыдущих кризисов – особенно войны в Персидском заливе, балканских войн, войны в Ираке и вторжений в Ливию и Сирию. Мы в очередной раз увидели гигантские перекосы в телеинтервью, обзорах, редакционных статьях и даже новостных выпусках. Лишь считанные сторонники реализма и сдержанности получили трибуну. А нашумевших журналистов вроде Такера Карлсона (Tucker Carlson) и Гленна Гринвальда (Glenn Greenwald) и вовсе освистали, ведь, по их мнению, это Вашингтон усугубил кризис – особенно продвижение НАТО на восток и военное сотрудничество с Киевом. Однако их заявления утонули в медиа-цунами: СМИ на все лады твердили, что Вашингтон должен проявить солидарность с "демократической" Украиной и сохранить бескомпромиссную позицию против России.

Такой подход оставляет за кадром основные проблемы. Столь важные вопросы, как расширение НАТО или сложные и противоречивые отношения Россией и Украины, либо игнорировались, либо трактовались так, чтобы выпятить добродетель Запада и Украины и подчеркнуть запредельную подлость России. Журналисты подали сложную и запутанную ситуацию как красочную мелодраму, где вся вина целиком и полностью лежит на одной из сторон. А экспертов и знатоков, предположивших, что НАТО своей политикой сама способствовала нынешней напряженности, поспешно выставили путинистами, российскими клевретами и или даже открытыми агентами противника. Показательно, что новую волну клеветы пустили те же люди, что некогда агитировали за войну в Ираке. Так, Макс Бут (Max Boot), Дженнифер Рубин (Jennifer Rubin) и Дэвид Фрум (David Frum) отличились в прошлую кампанию по затыканию инакомыслящих, а сейчас снова усердно трудятся, клеймя критиков Вашингтона и обвиняя их в нелояльности.

С началом боевых действий освещение в прессе стало еще более однобоким. СМИ транслируют один и тот же посыл: США (и все американцы) должны "поддержать" Украину, которая сопротивляется российской "агрессии". Отождествление интересов Америки с Украиной практически полное, и подается оно под соусом высокомерной справедливости. Зато напрочь отпало убеждение, – некогда составлявшее саму основу нашей внешней политики, – что интересы Америки зачастую (и совершенно по праву) идут вразрез с от интересами других стран.

В своем прощальном письме Джордж Вашингтон увещевал сограждан: "Государство, испытывающее к другому укоренившуюся ненависть или, наоборот, вошедшую в привычку страстную симпатию, – в каком-то смысле раб. Оно – раб своей вражды или, наоборот, привязанности, а любого из этих чувств достаточно, чтобы сбить государство с пути, которого требует его долг и интересы". К этому он добавил пассаж, который идеально описывает то, как к Украине относятся американские чиновники и журналисты: "Симпатия к государству-фавориту, способствуя иллюзии надуманного взаимного интереса в случаях, когда таковые отсутствуют, и внушение одной стороне враждебных чувств по отношению к другой втягивают первую в участие в спорах и войнах второй без достаточных на то оснований или оправданий". Особенно поразительно в освещении российско-украинского конфликта полнейшее отсутствие сдержанного реализма и малейшего благоразумия.

О различных факторах и событиях, приведших к конфликту, журналисты предпочитают умалчивать, – а ведь это расширение НАТО, давнее противостояние Запада и России на Украине и сепаратистская война на востоке страны. Вместо этого общий посыл СМИ предельно ясен и донельзя упрощен: Владимир Путин – не только злодей, но и жестокий агрессор. Иных причин для конфликта не было, а всякий, кто утверждает обратное, – рупор российской пропаганды. Украина – осажденный оплот свободы и демократии, и Запад, да и все мировое сообщество в придачу, морально обязан встать на ее защиту. Вне всяких сомнений, российское "вторжение" – повторение безумства Адольфа Гитлера 1930-х, и если демократические силы не остановят путинскую агрессию, он не остановится на украинских землях, а попытается завоевать другие европейские страны и развяжет еще одну мировую войну. Так что боевые действия на Украине – смертельная угроза демократии и всей международной системе.

Ярче всего этот поверхностный подход проявился в телеэфире. Американских зрителей буквально завалили кадрами рвущихся российских снарядов, плачущих от отчаяния беженцев и в ужасе спасающихся от захватчиков женщин и детей, тогда как суровые местные жители берут оружие на защиту родины. Поскольку телевидение – это в первую очередь картинка, которая будоражит эмоции, этого и следовало ожидать. Но тележурналисты перегнули палку. Поток кадров со смятенными беженцами никак не объясняет сути конфликта.

И уж точно никак не способствуют доверию к СМИ многочисленные вбросы. Украинская девушка, отважно противостоящая российским войскам, оказалась палестинкой, а "русские" – израильтянами. Мисс Украина-2015, вопреки всем утверждениям, не бралась за оружие против оккупантов – разве что страйкбольного. Псевдомученики со Змеиного острова, которых якобы разнесло в клочья после того, как они грубо послали русский военный корабль, оказались вполне живы-здоровы. А кадры воздушных боев между украинскими и российскими летчиками позаимствованы из видеоигр. Слишком часто западная пресса работает рупором топорной украинской пропаганды.

Но еще хуже эмоциональности оказалась падкость СМИ (вплоть до энтузиазма) на всякие внешнеполитические безрассудства. Когда член Палаты представителей от Иллинойса Адам Кинзингер (Adam Kinzinger) и другие потребовали, чтобы НАТО ввела над Украиной бесполетную зону, ни журналисты, ни приглашенные эксперты не выказали никаких возражений. Газетчики даже выступили с этим требованием перед администрацией Байдена, которая, правда, исключила бесполетную зону как чрезмерную опасность.

Хотя, казалось бы, вопросы и возражения были весьма уместны. Как конкретно будет осуществляться бесполетная зона? Будут ли силы НАТО действительно сбивать российских нарушителей? Если нет, то не покажется ли НАТО со своими бессмысленными угрозами бессильной? И если США и их союзники действительно начнут сбивать российские самолеты, неужели Кинзингер и другие апологеты бесполетной зоны опрометчиво заключили, что Москва не начнет мстить? И если русские нанесут ответный удар, то как США избегут полномасштабной войны с ядерным противником?

Не лучше дела обстояли и с другими потенциально опасными схемами, например, решением Вашингтона и НАТО снабдить Киев зенитно-ракетными комплексами "Стингер" (Stinger). Кроме того, СМИ с энтузиазмом встретили предложение Варшавы передать Украине реактивные истребители, чтобы Киев смог сражаться с российскими ВВС на равных. Лишь горстка репортеров задалась вопросом: не станут ли США от столь обширной поддержки совоюющими, со всеми вытекающими рисками?

Многие телеведущие расписались в безоговорочной поддержке Украины. Показателен случай с главным иностранным корреспондентом NBC Ричардом Энгелем (Richard Engel): он риторически поинтересовался, как может Запад "молча наблюдать", как огромная российская колонна катится к Киеву. Из его тона и конкретных слов – например, что США и НАТО "вполне могли бы ее уничтожить", – явствует уверенность, что Америка и ее союзники не имеют морального права оставаться в стороне. Увы, столь рефлекторная воинственность оказалась весьма типичной.

Всего через четыре дня после начала боевых действий Гленн Гринвальд заметил: "Трудно переоценить, насколько подавляющим оказался консенсус в политических и медийных кругах США. На памяти ныне живущих это ближе всего к единодушному и свободному от разногласий обмену мнениями со времен 11 сентября [2001 года]". Если он и преувеличил, то не сильно. Эксперты с более глубокими и тонкими взглядами – например, отставные военные офицеры Дэниел Дэвис (Daniel Davis) и Дуглас МакГрегор (Douglas McGregor) – оказались наперечет. Они появились в считанных выпусках новостей, как правило на передаче Такера Карлсона в эфире Fox News. В остальном мы наблюдали привычную тенденциозную подачу с активистским душком, к которой привыкли за долгие десятилетия.

Освещение конфликта отмечено излишней эмоциональностью и полным отождествлением себя с Украиной и ее борьбой. В СМИ бытует расхожее мнение, что мало осудить российскую операцию как уродливый и беспардонный акт агрессии. Работа американской прессы вышла далеко за эти рамки, и посыл СМИ и официальная политика Вашингтона во многом совпадают.

Этот подход уже привел к весьма пагубным последствиям, из которых следует особенно отметить два. Во-первых, менталитет крестового похода лишил почвы даже обоснованное несогласие с политикой США по России. Этот подход олицетворяет Карл Роув (Karl Rove) – в небезызвестной статье в The Wall Street Journal он заявил, что настоящий республиканец "заступится за Украину" автоматически. Одна за другой посыпались статьи, где критиков выставляли "апологетами" или даже "фанатами" Путина. Во-вторых, в обществе открыто разжигается антироссийская истерия. Сгустившаяся атмосфера нетерпимости даже напоминает антинемецкие настроения в США времен Первой мировой.

Подавление инакомыслия, разжигание этнической ненависти и поддержка опасного военного крестового похода – отнюдь не то, что нужно американскому народу от ответственной журналистики. Но, к великому сожалению, именно их он и получает – причем раз за разом.

Тед Гален Карпентер – старший научный сотрудник по обороне и внешней политике Института Катона, редактор The American Conservative и автор грядущей книги "Ненадежный сторожевой пес: СМИ и внешняя политика США", которая выйдет в июле 2022 года