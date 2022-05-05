Появилось видео репетиции воздушной части парада Победы из кабины штурмана

Авиация ВС России начала подготовку к предстоящему параду Победы 9 Мая. Видео репетиции воздушной части парада из кабины штурмана попали в распоряжение «Известий» 4 мая.

Авиация ВС России начала подготовку к предстоящему параду Победы 9 Мая. Видео репетиции воздушной части парада из кабины штурмана попали в распоряжение «Известий» 4 мая.

Самолет пролетел над столицей, в кадр попали вид на Красную площадь и Кремль, парк «Зарядье», а также высотка на Котельнической набережной.

Ранее в этот день попали в распоряжение «Известий» кадры плановой тренировки экипажа армейской авиации в Клину, которая была прервана в связи с погодными условиями.

Также 4 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в параде Победы на Красной площади в Москве будут задействованы 11 тыс. человек, 131 образец вооружения, 77 летательных аппаратов.

Министр отметил, что впервые в пешем строю пройдут парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища.

29 апреля в Минобороны РФ рассказали, что «самолет Судного дня» Ил-80, самолеты МиГ-31И и истребители пятого поколения Су-57 пролетят 9 Мая над Красной площадью. По данным ведомства, авиационную часть парада представят 77 самолетов и вертолетов — ровно по количеству лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

3 мая пресс-служба Государственного исторического музея сообщила, что Красная площадь будет закрыта до 9 Мая включительно.