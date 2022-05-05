Войти
Российская газета

Украинский танк с необычным боекомплектом стал трофеем

797
0
0
Источник изображения: rg.ru

Под городом Красный Лиман в ДНР российские военные завладели украинским танком Т-64 с оригинальным боекомплектом.



"В боекомплекте у танка довольно редкие зажигательные пули МДЗ-М. После попадания они самовоспламеняются и поджигают небронированную технику", - говорится в сообщении издания "Русская Весна".

Отметим, что с начала специальной военной операции на Украине трофеями народной милиции ДНР и российской армии стали десятки единиц бронетехники.

Для восстановления трофеев под Донецком заработал специальный завод. Чаще всего там ремонтируют БТР, БМП и танки. Встречаются штабные машины связи. Большинство техники имеет еще советское происхождение, но встречаются и современные бронеавтомобили "Казак".

Украинская техника имеет так называемый "пиксельный" камуфляж. Его закрашивают в российские цвета. На танках Т-72 также устанавливают более современную динамическую защиту и средства связи.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Т-72
Похожие новости
19.04.2022
Более 11 тысяч военнослужащих примут участие в Параде Победы на Красной площади
27.09.2021
Десять лет танку Т-72Б3
27.09.2021
На белорусские Т-72 "Витязь" хотели установить украинские "Заслон" и "Нож"
10.01.2019
Ненадежный "Оплот": Т-84 грозит уничтожить украинское танкостроение
01.08.2016
NI: российские "Терминаторы" станут танками новой эры
31.05.2012
Экспортные поставки белорусской военной техники, 2000-2010 годы
03.04.2008
Броня заговорит по-французски
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 17:33
  • 25165
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.05 15:39
  • 10
Небесная атака на бронетехнику
  • 05.05 14:48
  • 7
Шойгу: На Параде 9 мая впервые проедут современные 122-мм РСЗО "Торнадо-Г"
  • 05.05 14:36
  • 7
Россия начинает "недели мести" Финляндии
  • 05.05 14:22
  • 3
Уничтожение США бомбой GBU-31 движущегося корабля показали на видео
  • 05.05 14:11
  • 5
Найден эффективный источник энергии на Марсе
  • 05.05 13:55
  • 2
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 05.05 08:41
  • 1
Опубликованы кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве
  • 05.05 08:34
  • 1
Шойгу рассказал подробности парада на День Победы
  • 05.05 08:31
  • 2
В Нигерии сообщили, что Россия намерена инвестировать в строительство африканского газопровода для продажи топлива в Европу
  • 05.05 05:24
  • 9
Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников
  • 05.05 04:06
  • 4
В спецоперации примет участие снайпер с "Антиматерией"
  • 04.05 22:12
  • 4
Винтовентилятор: назад, в будущее
  • 04.05 21:54
  • 62
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 04.05 18:06
  • 17
На Параде 9 мая истребители МиГ-29 впервые пролетят в виде буквы "Z"