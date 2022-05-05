Украинский танк с необычным боекомплектом стал трофеем

Под городом Красный Лиман в ДНР российские военные завладели украинским танком Т-64 с оригинальным боекомплектом.

"В боекомплекте у танка довольно редкие зажигательные пули МДЗ-М. После попадания они самовоспламеняются и поджигают небронированную технику", - говорится в сообщении издания "Русская Весна".

Отметим, что с начала специальной военной операции на Украине трофеями народной милиции ДНР и российской армии стали десятки единиц бронетехники.

Для восстановления трофеев под Донецком заработал специальный завод. Чаще всего там ремонтируют БТР, БМП и танки. Встречаются штабные машины связи. Большинство техники имеет еще советское происхождение, но встречаются и современные бронеавтомобили "Казак".

Украинская техника имеет так называемый "пиксельный" камуфляж. Его закрашивают в российские цвета. На танках Т-72 также устанавливают более современную динамическую защиту и средства связи.

Николай Грищенко