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Российская газета

Работу российской ПВО на Украине показали на видео

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Источник изображения: rg.ru


Телеканал "Звезда" опубликовал кадры боевой работы российских зенитчиков на харьковском направлении. Небо над зоной спецоперации здесь стерегут мобильные комплексы ПВО "Бук" и "Тор".

Первый контролирует воздушное пространство и сбивает нежелательных его обитателей. Второй обеспечивает охраняет "старшего брата" и снимает с курса малые беспилотники, на которые жалко тратить дорогие ракеты "Бука". Возможности прицельной аппаратуры "Тора" позволяют засекать и уничтожать даже квадрокоптеры и реактивные снаряды.

Радар пункта управления батареей видит небо далеко вокруг. Электроника автоматически распознает цель: аэродинамическая (самолет-вертолет-крылатая ракета), баллистическая (ракета посерьезнее) или беспилотник, - вычисляет характеристики ее траектории и берет на сопровождение. Если оператор даст команду на уничтожение, автоматика передаст его на пусковую установку и цель будет сбита. Пункт управления способен отслеживать до 900 летательных аппаратов одновременно.

По данным Минобороны России, за последние дни в районе Харькова сбиты истребитель МиГ-29, пара бомбардировщиков Су-24, более десятка беспилотников и снарядов тяжелой РСЗО "Смерч", из которых ВСУ обстреливают мирных жителей Донбасса. Кстати, с Су-24 украинцы применили военную хитрость: выставили для зенитчиков приманку - пять высотных больших целей. С другой стороны пара бомбардировщиков ждала, когда зенитные комплексы обнаружат себя, чтобы их уничтожить. Но россияне перехитрили и сбили бомбардировщики на подлете.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-24
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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