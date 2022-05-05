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Российская газета

БМП-2М с "Бережком" замечены в районе проведения спецоперации

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В операциях против украинских вооруженных формирований участвуют БМП-2М с боевым модулем "Бережок". Модернизированные боевые машины пехоты, в частности, были задействованы во время одного из выходов казачьего отряда "ДОН".

Российские и зарубежные военные специалисты очень высоко оценивают возможности данного боевого модуля, известного также как Б05Я01.

Эта высокотехнологичная разработка придает новые качества проверенной многочисленными вооруженными конфликтами гусеничной бронемашине. Благодаря установке мощного комплекса управляемого вооружения "Корнет" экипаж способен уничтожать основные боевые танки, имеющие многослойную броню, усиленную различной активной и динамической защитой.

Также появилась возможность разрушать различные бетонные фортификационные сооружения и сбивать низколетящие летательные аппараты, в том числе вертолеты различного предназначения.

30-мм скорострельная пушка 2А42 (боекомплект 500 снарядов) по-прежнему эффективна в борьбе с легкобронированной, автомобильной техникой и с живой силой. Против вражеской пехоты могут применяться и находящийся в тыльной стороне башни 30-мм автоматический гранатомет АГ-17 (боезапас - 300 штук), и 7,62-мм спаренный с орудием пулемет ПКТ с двумя тысячами патронов.

Всесуточное обнаружение и наведение, в том числе в движении, обеспечивает современный прицельный комплекс, состоящий из многоканальных прицелов наводчика-оператора и командира машины.

БМП-2М сохранила все свои скоростные и маневренные характеристики, а также возможность преодоления вплавь водных преград.

Ранее сообщалось и о замеченных в районе специальной операции БМП-1АМ "Басурманин", которые действуют в составе группировки "О".


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А42
БМП-1
БМП-2
БМП-2М
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