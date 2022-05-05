Горящую под Авдеевкой технику ВСУ сняли с беспилотника

В интернете опубликовано видео, на котором запечатлена горящая украинская военная техника. Съемки ведутся сверху камерой беспилотника.

Кадры выложил в Сеть проект WarGonzo. Известно, что съемки велись под Авдеевкой, где идут жестокие бои.

Сначала на кадрах издали виден дым, поднимающийся над лесополосой, в которой, судя по всему, пыталась укрыться техника. Потом попавшие под удар украинские позиции и горящие машины показаны с более близкого расстояния, благодаря "наезду" камеры БПЛА. Как именно и чем была поражена техника, не сообщается.

Между тем ранее стало известно, что трофеем ополченцев ДНР стал необычный украинский БТР, собранный из иностранных комплектующих. На него установлены немецкий двигатель Mercedes, итальянские насосы, тепловизор иностранного производства и другое зарубежное оборудование.

Михаил Русин