Войти
Российская газета

Горящую под Авдеевкой технику ВСУ сняли с беспилотника

881
0
0
Источник изображения: rg.ru

В интернете опубликовано видео, на котором запечатлена горящая украинская военная техника. Съемки ведутся сверху камерой беспилотника.



Кадры выложил в Сеть проект WarGonzo. Известно, что съемки велись под Авдеевкой, где идут жестокие бои.

Сначала на кадрах издали виден дым, поднимающийся над лесополосой, в которой, судя по всему, пыталась укрыться техника. Потом попавшие под удар украинские позиции и горящие машины показаны с более близкого расстояния, благодаря "наезду" камеры БПЛА. Как именно и чем была поражена техника, не сообщается.

Между тем ранее стало известно, что трофеем ополченцев ДНР стал необычный украинский БТР, собранный из иностранных комплектующих. На него установлены немецкий двигатель Mercedes, итальянские насосы, тепловизор иностранного производства и другое зарубежное оборудование.


Михаил Русин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.01.2022
Миниатюрные крылатые ракеты разрабатывают в России
24.11.2020
Подлодки ВМС США получили «убивающие» российские корабли БПЛА
01.07.2019
"Продавать не будем": в России начали производить С-500
14.08.2017
Главком ВКС России пообещал вернуть порядок в Сирию
31.07.2014
Отряд «Центроспас» МЧС России переходит на БПЛА Supercam
28.02.2011
Чем белорусы защищают Родину?
21.02.2011
Атака дронов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 17:33
  • 25165
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.05 15:39
  • 10
Небесная атака на бронетехнику
  • 05.05 14:48
  • 7
Шойгу: На Параде 9 мая впервые проедут современные 122-мм РСЗО "Торнадо-Г"
  • 05.05 14:36
  • 7
Россия начинает "недели мести" Финляндии
  • 05.05 14:22
  • 3
Уничтожение США бомбой GBU-31 движущегося корабля показали на видео
  • 05.05 14:11
  • 5
Найден эффективный источник энергии на Марсе
  • 05.05 13:55
  • 2
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 05.05 08:41
  • 1
Опубликованы кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве
  • 05.05 08:34
  • 1
Шойгу рассказал подробности парада на День Победы
  • 05.05 08:31
  • 2
В Нигерии сообщили, что Россия намерена инвестировать в строительство африканского газопровода для продажи топлива в Европу
  • 05.05 05:24
  • 9
Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников
  • 05.05 04:06
  • 4
В спецоперации примет участие снайпер с "Антиматерией"
  • 04.05 22:12
  • 4
Винтовентилятор: назад, в будущее
  • 04.05 21:54
  • 62
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 04.05 18:06
  • 17
На Параде 9 мая истребители МиГ-29 впервые пролетят в виде буквы "Z"