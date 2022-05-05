Шойгу рассказал подробности парада на День Победы

В параде Победы на Красной площади в Москве будут задействованы 11 тыс. человек, 131 образец вооружения, 77 летательных аппаратов. Об этом 4 мая сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

В параде Победы на Красной площади в Москве будут задействованы 11 тыс. человек, 131 образец вооружения, 77 летательных аппаратов. Об этом 4 мая сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«В составе механизированной колонны по Красной площади первый раз проедут современные 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», оснащенные автоматизированной системой управления наведением и огнем», — добавил он.

Министр отметил, что также впервые в пешем строю пройдут парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища.

Ранее в этот день в небе над Москвой состоялась репетиция воздушной части парада. Горожане заметили шесть самолетов, которые «нарисовали» в небе триколор.

29 апреля в Минобороны РФ рассказали, что «самолет Судного дня» Ил-80, самолеты МиГ-31И и истребители пятого поколения Су-57 пролетят 9 Мая над Красной площадью. По данным ведомства, авиационную часть парада представят 77 самолетов и вертолетов — ровно по количеству лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

Днем ранее сообщалось, что восемь фронтовых истребителей МиГ-29 на параде в Москве пролетят в виде символа Z.

3 мая пресс-служба Государственного исторического музея сообщила, что Красная площадь будет закрыта до 9 Мая включительно.