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Известия.ru

Шойгу рассказал подробности парада на День Победы

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Коньков Сергей

В параде Победы на Красной площади в Москве будут задействованы 11 тыс. человек, 131 образец вооружения, 77 летательных аппаратов. Об этом 4 мая сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

В параде Победы на Красной площади в Москве будут задействованы 11 тыс. человек, 131 образец вооружения, 77 летательных аппаратов. Об этом 4 мая сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«В составе механизированной колонны по Красной площади первый раз проедут современные 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», оснащенные автоматизированной системой управления наведением и огнем», — добавил он.

Министр отметил, что также впервые в пешем строю пройдут парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища.

Ранее в этот день в небе над Москвой состоялась репетиция воздушной части парада. Горожане заметили шесть самолетов, которые «нарисовали» в небе триколор.

29 апреля в Минобороны РФ рассказали, что «самолет Судного дня» Ил-80, самолеты МиГ-31И и истребители пятого поколения Су-57 пролетят 9 Мая над Красной площадью. По данным ведомства, авиационную часть парада представят 77 самолетов и вертолетов — ровно по количеству лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

Днем ранее сообщалось, что восемь фронтовых истребителей МиГ-29 на параде в Москве пролетят в виде символа Z.

3 мая пресс-служба Государственного исторического музея сообщила, что Красная площадь будет закрыта до 9 Мая включительно.

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Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
МиГ-31
ПАК ФА
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1 комментарий
№1
05.05.2022 08:34
ну  это как  раз то что  таежный  специалист по шашлыкам  хорошо  умеет! А как  на  счет  парада Победы в  войне  которую начали? Кто  готовил план  операции и кто ответит за  все  проишедшее? Пожарник воевать не  умеет, только  парады  организовать!Кому это сейчас  нужно когда  люди гибнут  каждый день?
+1
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