Шойгу: На Параде 9 мая впервые проедут современные 122-мм РСЗО "Торнадо-Г"

О подготовке к Параду на Красной площади, посвященному 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, рассказал в среду на селекторном совещании министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, в нем примут участие 11 тысяч человек (военнослужащие Минобороны, Росгвардии и других силовых ведомств, курсанты военных вузов, юнармейцы и казаки). Впервые в пешем парадном строю пройдут расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища.

Кроме того, по брусчатке главной площади страны проедет 131 образец вооружения и военной техники. Над Красной площадью 9 мая пролетят 77 летательных аппаратов. Ранее "РГ" сообщала, что в этом году самолеты впервые пролетят в боевом порядке в форме буквы "Z".

"В составе механизированной колонны по Красной площади впервые проедут современные 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", оснащенные автоматизированной системой управления наведением и огнем", - отметил Сергей Шойгу.

Генеральная репетиция Парада намечена на 7 мая.

В Минобороны уточнили, что в этом году военные парады пройдут в 28-ми городах России. В них будет задействовано почти 65 тысяч человек, около 2400 тысяч образцов вооружения и военной техники, более 460 воздушных судов.

Иван Петров