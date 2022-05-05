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Российская газета

Шойгу: На Параде 9 мая впервые проедут современные 122-мм РСЗО "Торнадо-Г"

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Источник изображения: Александр Гальперин/РИА Новости

О подготовке к Параду на Красной площади, посвященному 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, рассказал в среду на селекторном совещании министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, в нем примут участие 11 тысяч человек (военнослужащие Минобороны, Росгвардии и других силовых ведомств, курсанты военных вузов, юнармейцы и казаки). Впервые в пешем парадном строю пройдут расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища.

Кроме того, по брусчатке главной площади страны проедет 131 образец вооружения и военной техники. Над Красной площадью 9 мая пролетят 77 летательных аппаратов. Ранее "РГ" сообщала, что в этом году самолеты впервые пролетят в боевом порядке в форме буквы "Z".

"В составе механизированной колонны по Красной площади впервые проедут современные 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", оснащенные автоматизированной системой управления наведением и огнем", - отметил Сергей Шойгу.

Генеральная репетиция Парада намечена на 7 мая.

В Минобороны уточнили, что в этом году военные парады пройдут в 28-ми городах России. В них будет задействовано почти 65 тысяч человек, около 2400 тысяч образцов вооружения и военной техники, более 460 воздушных судов.


Иван Петров

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7 комментариев
№1
05.05.2022 08:57
Ну где же им ещё быть? Конечно, на параде!
+2
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№2
05.05.2022 10:59
Цитата, q
"Торнадо-Г"

А почему "Г"? На что намекают?
0
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№3
05.05.2022 11:22
Цитата, Tornado сообщ. №2

А почему "Г"? На что намекают?
"Град" .
0
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№4
05.05.2022 14:38
Цитата, Имран сообщ. №3
Цитата, Tornado сообщ. №2


    А почему "Г"? На что намекают?

"Град" .

Вон оно что. А Я то было подумал....
0
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№5
05.05.2022 14:44
Цитата, Tornado сообщ. №4
Вон оно что. А Я то было подумал....
Что это послание в ваш адрес?
0
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№6
05.05.2022 14:47
Цитата, Имран сообщ. №5
Что это послание в ваш адрес?

0
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№7
Удалено / По просьбе автора
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