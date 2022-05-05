Новейшие средства РЭБ применяются в ходе спецоперации

В ходе специальной операции на Украине российские средства радиоэлектронной решают ряд важнейших задач, результаты некоторые уже известны - например, благодаря РЭБ померкла слава турецких дронов Bayraktar. Значение невидимого оружия в современной войне постоянно растет, поэтому войска радиоэлектронной борьбы планируют обзавестись собственными спутниками, а управлять их техникой будет искусственный интеллект.

- На основе спутниковой группировки планируется создать космический сегмент РЭБ, интегрированный в единое информационно-коммуникационное пространство ВС РФ, - цитирует еженедельник "Звезда" начальника российских войск радиоэлектронной борьбы генерал-лейтенанта Юрия Ласточкина.

Спецоперация на Украине задала электронным войскам еще один вектор приложения усилий. Спецслужбы НАТО стали активно подключаться к сетям сотовой связи для прослушки и блокировки абонентов, рассылки ложных сообщений, цель которых - посеять панику и дезориентировать население. Для борьбы с электронным хамство военным НИИИ РЭБ создана система противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов. Она обнаруживает ложные базовые станции сотовой сети и блокирует канал утечки информации, после чего связь с настоящей базовой станцией восстанавливается. Новинку адаптируют для сетей 5G.

Другая новинка - помехоустойчивая антенна для боевой экипировки "Ратник". Она обеспечивает доступ к сигналам ГЛОНАСС даже при интенсивном радиоэлектронном противодействии.

С подавлением каналов управления беспилотниками отлично справляются комплекс РЭБ "Силок-01", автоматическая станция помех Р-934БМВ и перспективная станция радиоподавления "Поле-21". Последнее устройство способно создать купол, непроницаемый для радиоэлектронных средств противника. Также "Поле" эффективно давит абонентскую аппаратуру спутниковой навигации.

Возимый генератор помех "Лесочек" заметно эффективнее как отечественных, так и зарубежных аналогов. Он обладает расширенным рабочим диапазоном частот и богатым арсеналом способов формирования помех. То есть может заглушить большинство устройств методами, о которых их создатели даже не догадывались. Эта аппаратура надежно защищает бронетехнику от радиоуправляемых мин - она может размещаться как на боевых машинах, так и в гражданском автомобиле и даже в рюкзаке. "Лесочек" устойчив к средствам электронного подавления и невидим для оружия, наводящегося по излучению.

Оперативно-тактический комплекс РЭБ "Палантин" предназначен не только для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи противника, но и для ведения радиотехнической разведки. Его оборудование позволяет лишить противника связи в КВ- и УКВ-диапазонах, отключить ему сотовую и транкинговую связь. Однако главное достоинство "Палантина" в том, что он способен объединять в единую систему различные средства РЭБ и управлять их работой.

К 2025 году ожидается принятие на вооружение комплекса РБ-109А"Былина". Управлять им будет искусственный интеллект. "Былина" способна самостоятельно находить и классифицировать цели, подбирая средства для их подавления.

Примечательно, что украинская РЭБ в ходе спецоперации никак не проявила себя. Местный комплекс "Мандат", основанный на старых советских разработках, планировалось выпускать в Донецке. В 2014 году эта работа по понятным причинам застопорилась, а развернуть производство в Запорожье за восемь лет не успели.

Антон Валагин