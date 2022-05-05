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Военное обозрение

The Conversation: США и НАТО обозначили военную стратегию на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

США и НАТО много говорят о защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Так, 25 апреля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в Вашингтоне рассчитывают на такое ослабление России, которое бы поставило точку в ее возможностях "вторжения" в какие-либо страны мира. В настоящее время США и НАТО пытаются нанести на Украине ущерб российским Вооруженным силам, причем последствия этого ущерба Москва, как утверждается, должна ощущать максимально долго.

Однако, пишет The Conversation, в таком стратегическом подходе есть и свои риски. Например, далеко не факт, что все страны НАТО согласны с целями полного восстановления территориальной целостности Украины. Также всегда остается опасность нанесения ядерных ударов в случае ухудшения положения российских войск на Украине.

Большой проблемой для России стало принятие Конгрессом США Закона о ленд-лизе «для защиты демократии на Украине» на 2022-2023 гг. США готовы выделить 33 млрд долларов Украине на различные формы помощи и, в первую очередь, на приобретение вооружений и военной техники. Кстати, эта помощь весьма существенна – например, весь военный бюджет России составляет 65,9 млрд долларов.

The Conversation считает первоочередной задачей Запада и Украины обеспечение успеха в предстоящей битве за Донбасс. Британский военный стратег Майк Мартин, к примеру, считает, что наступление достигнет кульминации или иссякнет в ближайшие две-три недели. Затем наступит фаза стагнации. В Лондоне вообще настроены чересчур оптимистично. Например, министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес почему-то убежден, что России не поможет даже массовая мобилизация. Причём на этой мобилизации в РФ Лондон уже чуть ли не настаивает, постоянно заявляя, будто бы президент Владимир Путин "непременно о мобилизации объявит".

Вторая важная задача – фактическая интеграция армии Украины в оборонное пространство НАТО. Эта интеграция достигается за счет поставок западного вооружения, которое, по понятным причинам, в том числе и коммерческого характера, западная пресса называет куда более эффективным, чем российское оружие. Кроме того, на территории Польши создаются учебные центры для обучения украинских военнослужащих по стандартам НАТО.

Как пишет автор The Conversation Джо Адетунджи, теперь все дело – за самими защитниками Украины. И в этом, в отличие от написанного выше, можно и согласиться. Вопрос весь в том, сколь долго украинские военнослужащие и население в целом будут согласны играть роль пешек в противостоянии коллективного Запада с Россией «до последнего украинца», особенно учитывая потери, которые нацбаты и украинская армия несут в ходе вооружённого противостояния с Россией и ЛДНР.

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Великобритания
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