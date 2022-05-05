Forbes: Устаревшие ракеты не оставляют шансов украинским истребителям

Forbes объяснил, почему украинские истребители проигрывают воздушные бои.

Американский журнал Forbes проанализировал состояние и возможности украинских истребителей по итогам трех месяцев спецоперации.

Автор отмечает, что украинские ВВС с самого начала оказались в крайне невыгодном положении по сравнению с российскими. Большое количество старых самолетов, более уязвимые базы, нехватка пилотов. Но ключевая проблема - устаревшие ракеты в арсенале истребителей, которые подвергают пилотов постоянному риску.

Разница в вооружении настолько велика, что в одном из своих прямых обращений к иностранным союзникам украинские летчики практически умоляли о более совершенных ракетах. В видеоролике, который ВВС распространили в социальных сетях 26 апреля, полковник Юрий Булавка просил предоставить американские истребители F-15, F-16 или F-18, которые помогли бы уравнять шансы в боях новейшими российскими истребителями Су-30 и Су-35.

"Ведь эти самолеты имеют мощные бортовые радары, технологическое оборудование и, самое главное, ракеты с активными головками самонаведения", - пояснил Булавка.

Однако до сих пор государства-доноры отдавали предпочтение поставкам запчастей, а не новых самолетов с современными ракетами.

Дело в том, что истребители ВКС России вооружены ракетами "воздух-воздух" Р-77 с дальностью свыше 100 километров. Они действуют по принципу "выстрелил и забыл". В носовой части Р-77 установлен, говоря простыми словами, крошечный радар. Перед запуском Р-77 пилот наводит ракету на цель. А совершив пуск, даже не заходя в зону вероятного поражения, летчик может сразу развернуться и улететь.

У украинцев есть только более старые Р-27. Загвоздка в том, что радар находится не в ракете. Вместо этого ракета оснащена пассивным приемником - антенной, зависимой от работы РЛС самолета. Если пилот выключает радар или даже отворачивает нос своего самолета от противника, ракета теряет сигнал и уходит от цели.Украинские пилоты пытались уменьшить разрыв в ракетном вооружении, полностью отказавшись от Р-27ЭР с радиолокационным наведением и стреляя вместо них Р-27ЭТ с инфракрасным наведением. Но здесь есть проблема. Головка искателя Р-27ЭТ устарела и имеет относительно небольшую дальность захвата. Несколько МиГов и Су были сбиты российскими перехватчиками при попытке сократить дальность и применить свои Р-27ЭТ, пишет Forbes.

Кроме того, большую опасность представляют и российские средства ПВО.

В итоге уцелевшие истребители в основном занимаются патрулированием над северной и западной Украиной, избегая появления в районах страны, где ведутся активные боевые действия.

Олег Корякин