Израиль не запрещает Эстонии поставку ПТРК "Спайк" Украине

ЦАМТО, 4 мая. Согласно опубликованной 2 мая газетой The Jerusalem Post информации, вопреки опубликованным ранее сообщениям, Израиль не запрещает Эстонии поставлять ВСУ состоящее на вооружении ВС Эстонии оружие израильского производства, включая ПТРК "Спайк".

Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс. Как указала министр, на данный момент ей не известно о каких-либо препятствиях, а если бы такой запрет существовал, она бы обсудила данный вопрос в рамках состоявшихся 2 мая встречах с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом и министром обороны Бенни Ганцем. Таки образом, на текущий момент Эстония получила разрешения на поставку Украине ВиВТ от всех стран, являвшихся их производителями.

Украина была главной темой встреч Э.-М.Лийметс в Израиле, на которых она призвала к дальнейшей политической и дипломатической поддержке этой страны и осуждению России. В частности, министр одобрила голосование Израиля за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН.

По информации издания, в прошлом году Эстония закупила большое количество израильских вооружений, включая более 500 противотанковых ракет "Спайк" и ракетный комплекс береговой обороны Blue Spear.

Согласно базе данных SIPRI, Эстония заказала в 2019 году 100 противотанковых ракет "Спайк-MR/LR", которые были поставлены в 2020-2021 гг., а также 40 ракет "Спайк-NLOS" и 500 ракет "Спайк-SR".

С начала спецоперации на Украине Эстония уже поставила Киеву различную помощь на общую сумму 220 млн. евро. Что касается вооружений, Эстония уже предоставила противотанковые ракеты FGM-148 "Джавелин" и 122-мм гаубицы Д-30, а также боеприпасы к ним.

Как заявлено, Эстония готова поставить Украине дополнительное тяжелое вооружение и организовать обучение личного состава ВСУ применению вооружений западного производства.

"Спайк" – это разработанный израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems многоцелевой ракетный комплекс. Комплекс может поставляться и применяться в переносном, возимом и вертолетном вариантах.