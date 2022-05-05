Транспорт НАТО с оружием для Украины будет уничтожаться, заявил Шойгу

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения", - сказал Шойгу на селекторном совещании в среду.

По его словам, в ходе спецоперации российские военнослужащие "проявляют мужество и отвагу, с честью исполняют свой воинский долг, обеспечивают безопасность населения Донбасса". "Российские Вооруженные силы продолжат выполнять все задачи, поставленные Верховным главнокомандующим", - заявил Шойгу.