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РИА Новости

Транспорт НАТО с оружием для Украины будет уничтожаться, заявил Шойгу

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения", - сказал Шойгу на селекторном совещании в среду.

По его словам, в ходе спецоперации российские военнослужащие "проявляют мужество и отвагу, с честью исполняют свой воинский долг, обеспечивают безопасность населения Донбасса". "Российские Вооруженные силы продолжат выполнять все задачи, поставленные Верховным главнокомандующим", - заявил Шойгу.

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