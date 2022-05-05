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ИноСМИ

Вот чем Польша вооружила Украину для борьбы с Россией

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2С1 Гвоздика ВСУ на железнодорожной платформе воинского поезда
2С1 Гвоздика ВСУ на железнодорожной платформе воинского поезда.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0 / Alex long

Какое оружие Польша поставила Украине на семь миллиардов долларов

Киев получил от Варшавы 200 танков Т-72, ряд самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", реактивные системы залпового огня "Град" и ракеты, совместимые с истребителями МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины, пишет Military Watch.

Польские СМИ сообщили, что с момента начала конфликта на Украине Варшава поставила Киеву военной техники на сумму порядка семи миллиардов долларов. При этом Польша уже давно занимает одну из самых жестких позиций в отношении Москвы и была главным сторонником вооружения Украины. По сообщениям, Киев получил от соседа 200 танков Т-72, ряд самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", реактивные системы залпового огня "Град" и ракеты, совместимые с истребителями МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины. Ранее обсуждались поставки польских истребителей МиГ-29.

При этом подчеркивается, что переданные Украине Т-72 составляют примерно половину всего польского бронетанкового арсенала, который превосходит подобное вооружение подавляющего большинства других членов НАТО. Польша и другие бывшие члены Варшавского договора, сформированного СССР вслед за НАТО для противодействия силовому блоку Запада, считаются наиболее подходящими поставщиками вооружений, поскольку их советские системы совместимы с аналогичными на службе Украины.

Костяк украинских танковых частей составляют Т-64, и до начала конфликта на вооружении находилось порядка 750 танков. Т-72 развернуты в меньшем количестве и по сравнению с предшественником ценились за меньшую потребность в обслуживании. Ранее Польша производила Т-72 по лицензии, хотя в Польше и самой Украине они считаются устаревшими, особенно по сравнению с более современными российскими танками вроде Т-72Б3М и Т-90М.

Польская армия сэкономила значительное количество Т-72 благодаря планам приобрести им на замену американские M1A2 Abrams. Новые танки сопряжены с повышенными эксплуатационными расходами и нуждаются в экипаже из четырех человек вместо трех, но технологически опережают советские Т-72 на несколько десятилетий. Также обсуждается вариант, что Польша может позже поставить танки PT-91 – улучшенный вариант Т-72.

При этом показательно заявление России, что Польша планирует вновь присоединить Западную Украину, которая принадлежала ей до начала Второй мировой. Российские источники постоянно сообщают, что в боевых действиях на территории Украины принимают участие значительное количество польских боевиков, включая частных военных подрядчиков. Существует значительная вероятность того, что они могут пользоваться вооружениями, поставленными Варшавой.

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Украина
Продукция
M1 Abrams
PT-91
Су-27
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
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