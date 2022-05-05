Минобороны показало видео сопровождения армейских колонн вертолетами

ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео сопровождения экипажами армейской авиации воинских колонн материально-технического обеспечения.

На кадрах показан полет вертолетов на малой высоте.

Сообщается, что они сопровождают технику вдоль всего маршрута и на опасных участках, в частности в лесистой местности. Летчики прикрывают колонны, а также помогают обнаружить военные объекты, технику, диверсионно-разведывательные группы и одиночные минометы ВСУ.

"Дают нам уверенность в том, что нас прикрывает не только боевое охранение, но и с воздуха. Они — наши глаза", — рассказал старший колонны Евгений.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.